Lo de Google riéndose del iPhone en sus anuncios

Ya se que soy un fanboy, que siempre voy a favor de Apple, bla bla bla (sabes que es mentira), Pero no se que tiene lo de reirse de Apple que se les acaba el humor. ¿Sabes ese que hay en todas las comidas o cenas que quiere ser gracioso pero no lo es, y sigue y sigue, y sigue, esperando que en algún momento alguien suelte alguna risita y entonces habrá triunfado? Pues eso pero con móviles.

Ya lo pasamos con Microsoft (y no le sirvió de nada) y ahora esta Google con que «ellos fueron primeros». Y que el iPhone les copia.

En inglés se llama «predicar mirando al coro» (que son los ya convertidos). Dudo que alguien que esté pensando en comprar un iPhone vea uno de estos anuncios y diga, es verdad, que Google es la que de verdad innova en móviles, voy a comprarme un Android en vez de un iPhone.

Que puede que los haya, pero no como para hacerles campaña de publicidad a ver si los conviertes en millones. Especialmente cuando te ríes de cosas del pasado, en vez de hablar de la innovación del futuro.

Oye, que si el anuncio os hacer partiros las costillas riendo, dejadme un comentario, que no tendré inconveniente en reconocer mi error. Pero a mi me aburre soberanamente, se me hace largo, pesado e insípido.