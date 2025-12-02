Anuncios de Apple: «No soy especial»

Apple compartió hoy un nuevo anuncio «No soy especial» que destaca las funciones de accesibilidad disponibles en el iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

«Los productos de Apple están diseñados para todos los estudiantes», dice Apple. «Las funciones de accesibilidad como la Lupa en Mac, el lector de accesibilidad, el acceso Braille, VoiceOver, el reconocimiento de sonido y nombres y los subtítulos en vivo pueden mejorar el acceso, mejorar el aprendizaje y crear nuevas oportunidades para que las personas con discapacidades estudien, socialicen y tengan éxito en la universidad».