Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
anuncios

Anuncios de Apple: «No soy especial»

2 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Apple compartió hoy un nuevo anuncio «No soy especial» que destaca las funciones de accesibilidad disponibles en el iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

«Los productos de Apple están diseñados para todos los estudiantes», dice Apple. «Las funciones de accesibilidad como la Lupa en Mac, el lector de accesibilidad, el acceso Braille, VoiceOver, el reconocimiento de sonido y nombres y los subtítulos en vivo pueden mejorar el acceso, mejorar el aprendizaje y crear nuevas oportunidades para que las personas con discapacidades estudien, socialicen y tengan éxito en la universidad».

Artículo anterior La Apple Store de Passeig de Gracia cierra por reformas
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

anunciosApple

Apple publica su anuncio navideño

1 diciembre, 2025
anuncios

Anuncios de Apple: Peak Performance

27 noviembre, 2025
anunciosApple

Anuncios de Apple: Las grandes ideas comienzan en un Mac

21 octubre, 2025
anuncios

Anuncios de Apple: Pantalla azul de la muerte

8 octubre, 2025