Cómo crear una nueva nota desde la pantalla bloqueada en iPadOS 26

Puedes abrir rápidamente una nueva nota directamente desde la pantalla bloqueada del iPad. Para habilitar la función:
- Ve a Ajustes en tu iPad.
- Desplázate hacia abajo y pulsa Aplicaciones.
- Desplázate hacia abajo y pulsa Notas.
- Desplázate hasta la parte inferior y selecciona Acceder desde la pantalla de bloqueo.
- Elige una opción:
- No
- Crear siempre una nueva nota: crea una nota nueva y en blanco cada vez que tocas la pantalla.
- Continuar última nota: Abre la nota más reciente en la que estabas trabajando.
Tomar notas desde la pantalla de bloqueo
- Con la función activada, simplemente toca la pantalla bloqueada del iPad con el Apple Pencil o abriendo el centro de control y activando Notas (el icono muestra un cuadrado con rayas horizontales y un símbolo + en un círculo).
- Inmediatamente se abrirá una nota donde puedes empezar a escribir o dibujar.
- La nota se guarda automáticamente en la aplicación Notas y es accesible después de desbloquear tu iPad
Si tienes un Apple Pencil, puedes usarlo para evitar el inicio de sesión y abrir la aplicación de notas. Toca el Apple Pencil que está conectado a tu iPad en la pantalla. Cuando el iPad reconozca este toque, se activará y abrirá una pantalla de notas especial. Cuando termines, esta nota se guardará automáticamente en la aplicación de notas.
