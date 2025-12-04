Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iPad

Cómo crear una nueva nota desde la pantalla bloqueada en iPadOS 26

4 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Puedes abrir rápidamente una nueva nota directamente desde la pantalla bloqueada del iPad. Para habilitar la función:

  1. Ve a Ajustes en tu iPad.
  2. Desplázate hacia abajo y pulsa Aplicaciones.
  3. Desplázate hacia abajo y pulsa Notas.
  4. Desplázate hasta la parte inferior y selecciona Acceder desde la pantalla de bloqueo.
  5. Elige una opción:
    • No
    • Crear siempre una nueva nota: crea una nota nueva y en blanco cada vez que tocas la pantalla.
    • Continuar última nota: Abre la nota más reciente en la que estabas trabajando.

Tomar notas desde la pantalla de bloqueo

  • Con la función activada, simplemente toca la pantalla bloqueada del iPad con el Apple Pencil o abriendo el centro de control y activando Notas (el icono muestra un cuadrado con rayas horizontales y un símbolo + en un círculo).
  • Inmediatamente se abrirá una nota donde puedes empezar a escribir o dibujar.
  • La nota se guarda automáticamente en la aplicación Notas y es accesible después de desbloquear tu iPad

Si tienes un Apple Pencil, puedes usarlo para evitar el inicio de sesión y abrir la aplicación de notas. Toca el Apple Pencil que está conectado a tu iPad en la pantalla. Cuando el iPad reconozca este toque, se activará y abrirá una pantalla de notas especial. Cuando termines, esta nota se guardará automáticamente en la aplicación de notas.

