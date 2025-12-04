Cómo crear una nueva nota desde la pantalla bloqueada en iPadOS 26

Puedes abrir rápidamente una nueva nota directamente desde la pantalla bloqueada del iPad. Para habilitar la función:

Ve a Ajustes en tu iPad. Desplázate hacia abajo y pulsa Aplicaciones. Desplázate hacia abajo y pulsa Notas. Desplázate hasta la parte inferior y selecciona Acceder desde la pantalla de bloqueo. Elige una opción: No

Crear siempre una nueva nota: crea una nota nueva y en blanco cada vez que tocas la pantalla.

crea una nota nueva y en blanco cada vez que tocas la pantalla. Continuar última nota: Abre la nota más reciente en la que estabas trabajando.

Tomar notas desde la pantalla de bloqueo

Con la función activada, simplemente toca la pantalla bloqueada del iPad con el Apple Pencil o abriendo el centro de control y activando Notas (el icono muestra un cuadrado con rayas horizontales y un símbolo + en un círculo).

Inmediatamente se abrirá una nota donde puedes empezar a escribir o dibujar.

La nota se guarda automáticamente en la aplicación Notas y es accesible después de desbloquear tu iPad

Si tienes un Apple Pencil, puedes usarlo para evitar el inicio de sesión y abrir la aplicación de notas. Toca el Apple Pencil que está conectado a tu iPad en la pantalla. Cuando el iPad reconozca este toque, se activará y abrirá una pantalla de notas especial. Cuando termines, esta nota se guardará automáticamente en la aplicación de notas.