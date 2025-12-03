Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple tendrá que responder a la demanda antimonopolio de la App Store holandesa, dice la UE

3 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Apple no podrá escapar de una demanda colectiva antimonopolio por tarifas anticompetitivas de la App Store en los Países Bajos, ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La decisión podría ver a Apple enfrentando millones de euros en daños y perjuicios, y sienta un precedente para demandas similares en otros países europeos (a través de Reuters).

En última instancia, Apple podría tener que pagar hasta un estimado de 637 millones de euros para abordar los daños sufridos por 14 millones de usuarios de iPhone iPad en los Países Bajos.

La demanda se remonta a 2022, cuando dos fundaciones de consumidores holandesas (Right to Consumer Justice y App Store Claims) acusaron a Apple de abusar de su posición dominante en el mercado y cobrar a los desarrolladores tarifas excesivas. La demanda se presentó en nombre de los usuarios holandeses de iPhone y iPad, y afirmó que la comisión del 30 por ciento de Apple infló los precios de las aplicaciones y las compras dentro de la aplicación.

Apple argumentó que el tribunal holandés no tenía jurisdicción para escuchar el caso porque la App Store de la UE se dirige desde Irlanda y, por lo tanto, las reclamaciones deberían litigarse en Irlanda. Apple dijo que si el tribunal holandés podía escuchar el caso, podría llevar a la fragmentación con múltiples casos similares en toda la UE, además de argumentar que los clientes en los Países Bajos podrían haber descargado aplicaciones mientras estaban en otros estados miembros de la UE.

El Tribunal de Distrito de Ámsterdam terminó preguntando al TJUE si tenía la jurisdicción para escuchar el caso, y el TJUE dijo que sí. El tribunal decidió que la App Store en cuestión fue diseñada para el mercado holandés, y ofrece aplicaciones holandesas a la venta a personas con un ID de Apple asociado con los Países Bajos, lo que otorga jurisdicción a los tribunales holandeses.

Apple le dijo a Reuters que no está de acuerdo con el fallo del tribunal y que continuará defendiéndose vigorosamente. El Tribunal de Distrito de Ámsterdam espera escuchar el caso hacia el final del primer trimestre de 2026.

