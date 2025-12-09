Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Anuncios de Apple: «Outrun» (Apple Pay)

9 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Apple ha compartido un nuevo anuncio «Outrun» de Apple Pay en su canal de YouTube, destacando la utilidad del servicio de pagos cuando un método de pago físico no está disponible.

En el lugar, una mujer que huye de un monstruo atacante se detiene en una gasolinera, luego se da cuenta de que no tiene su billetera para pagar la gasolina. En su lugar, puede hacer su compra con su iPhone. «Confía en Apple Pay», dice el eslogan del vídeo.

