Apple podrá cobrar en enlaces de pago externos, el Tribunal de Apelaciones modifica la sentencia del caso Epic

En un nuevo episodio del largo, reiterativo y cansino caso de Epic Games contra Apple, el Tribunal de Apelaciones ha determinado que ésta debería poder cobrar una comisión razonable por las compras realizadas utilizando enlaces externos incluidos en aplicaciones de iOS, (el fallo) (a través de Reuters). El Tribunal de Apelaciones ha revertido parcialmente las sanciones impuestas a Apple después de que se sentenciara que Apple había violado deliberadamente una orden judicial en la batalla legal en curso Epic Games contra Apple.

Desde abril, Apple se ha visto obligada a dejar que los desarrolladores ofrezcan enlaces a opciones de compra que no sean de la App Store en sus aplicaciones, sin control sobre el diseño de esos enlaces. Aplicaciones como Spotify pueden anunciar ofertas y dirigir a los clientes a sus sitios web, algo que antes no estaba permitido.

Apple no ha podido cobrar ninguna comisión por las compras realizadas utilizando estos enlaces en la aplicación, pero eso va a cambiar en el futuro. El tribunal de apelaciones dice que Apple debería poder cobrar una tarifa que cubra sus costos necesarios y propiedad intelectual.

Sin embargo, Apple no podrá empezar a cobrar una comisión de inmediato. El caso ha sido enviado de vuelta al tribunal de distrito para que se pueda determinar una tarifa razonable.