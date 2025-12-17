Adobe lanza Adobe Photoshop, Adobe Express y Adobe Acrobat para ChatGPT

Adobe ha lanzado Adobe Photoshop, Adobe Express y Adobe Acrobat para ChatGPT, ofreciendo sus aplicaciones creativas y de productividad líderes en el sector a los 800 millones de usuarios de la plataforma. Las aplicaciones de Adobe para ChatGPT se basan en la innovación de la empresa en IA agéntica, haciendo posible que todo el mundo pueda mejorar fácilmente las fotos de sus vacaciones, diseñar invitaciones para eventos y crear documentos sofisticados y profesionales con solo describir lo que quieren conseguir con sus palabras. Al combinar el poder de la tecnología creativa de Adobe con la interfaz conversacional de ChatGPT, las aplicaciones de Adobe para ChatGPT hacen que la creatividad sea accesible para todos.

“Nos entusiasma llevar Photoshop, Adobe Express y Acrobat directamente a ChatGPT, combinando nuestras innovaciones creativas con la facilidad de ChatGPT para poner la creatividad al alcance de todo el mundo”, afirma David Wadhwani, president, Digital Media, Adobe. “Ahora, cientos de millones de personas pueden editar con Photoshop simplemente utilizando sus propias palabras, dentro de una plataforma que ya forma parte de su día a día”.

El lanzamiento de Photoshop, Adobe Express y Acrobat para ChatGPT se basa en la innovación continua de Adobe en experiencias conversacionales impulsadas por la IA agéntica y el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP, por sus siglas en inglés). A principios de este año, Adobe lanzó Acrobat Studio, un espacio para la productividad y la creatividad que transforma los documentos estáticos en espacios de trabajo interactivos impulsados por IA, donde los usuarios pueden hacer preguntas, obtener información y crear fácilmente contenido destacado a partir de sus PDF. En Adobe MAX, Adobe presentó Asistentes de IA para Photoshop y Adobe Express que permiten a cualquier persona crear con sus propias palabras y perfeccionar los resultados utilizando las herramientas de primer nivel de la compañía. Adobe también mostró un adelanto de su próximo Asistente de IA para Adobe Firefly que permitirá a los creadores convertir rápidamente sus ideas en contenido final trabajando de forma fluida entre varias aplicaciones de Adobe y mucho más.

Las principales aplicaciones creativas y de productividad de Adobe ahora en ChatGPT

Las aplicaciones de Adobe para ChatGPT acercan sus herramientas líderes en su categoría a personas que quizá sean nuevas en sus aplicaciones. Las aplicaciones proporcionan a los usuarios muchas funcionalidades populares que necesitan para crear dentro del chat, donde pueden realizar ediciones conversacionales o tomar el control utilizando las herramientas intuitivas de Adobe, como los reguladores de Photoshop, para ajustar el brillo o el contraste de la imagen.

Acceder a las aplicaciones de Adobe en ChatGPT es tan sencillo como escribir el nombre de la aplicación seguido de una instrucción. Por ejemplo, para desenfocar el fondo de una imagen con Photoshop, los usuarios pueden escribir: «Adobe Photoshop, ayúdame a desenfocar el fondo de esta imagen”. ChatGPT muestra automáticamente la aplicación y utiliza su comprensión del contexto para guiar al usuario durante la acción.. Para obtener más información sobre cómo empezar a utilizar las aplicaciones de Adobe para ChatGPT, lea aquí.

Con las aplicaciones de Adobe para ChatGPT, los usuarios pueden:

Editar y mejorar imágenes fácilmente con Adobe Photoshop : Ajustar una parte específica de una imagen, afinar parámetros como brillo, contraste y exposición, y aplicar efectos creativos como Glitch y Glow, todo mientras se mantiene la calidad de la imagen.

: Ajustar una parte específica de una imagen, afinar parámetros como brillo, contraste y exposición, y aplicar efectos creativos como Glitch y Glow, todo mientras se mantiene la calidad de la imagen. Crear y personalizar diseños con Adobe Express : Explorar la amplia biblioteca de diseños profesionales de Adobe Express para encontrar el más adecuado para cada momento, rellenar el texto, reemplazar imágenes, animar diseños e iterar sobre las ediciones, todo directamente dentro del chat y sin necesidad de cambiar a otra aplicación, para crear contenidos destacados para cualquier ocasión.

: Explorar la amplia biblioteca de diseños profesionales de Adobe Express para encontrar el más adecuado para cada momento, rellenar el texto, reemplazar imágenes, animar diseños e iterar sobre las ediciones, todo directamente dentro del chat y sin necesidad de cambiar a otra aplicación, para crear contenidos destacados para cualquier ocasión. Transformar y organizar documentos con Adobe Acrobat: Editar PDF directamente en el chat, extraer texto o tablas, organizar y combinar varios archivos, comprimir archivos y convertirlos a PDF manteniendo el formato y la calidad. Acrobat para ChatGPT también permite censurar fácilmente los datos sensibles.

Al ofrecer acciones intuitivas en ChatGPT, Adobe amplía el acceso a sus aplicaciones más populares y llega a nuevas audiencias allí donde ya trabajan. Para quienes deseen toda la potencia y precisión de las herramientas de Adobe, resulta muy sencillo pasar de ChatGPT a las aplicaciones nativas de Adobe y continuar exactamente donde lo dejaron.

Precios y disponibilidad

Photoshop, Adobe Express y Acrobat para ChatGPT son gratuitos para los usuarios de ChatGPT de todo el mundo y están disponibles desde en ChatGPT para escritorio, web e iOS. Adobe Express para ChatGPT también está disponible en Android, y Photoshop y Acrobat para ChatGPT en Android llegarán próximamente.