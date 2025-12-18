La Alianza para OpenUSD (AOUSD) anuncia la primera especificación básica de OpenUSD

La Alianza para OpenUSD (AOUSD), de la que Apple es miembro, ha anunciado la primera especificación básica de OpenUSD, ahora disponible como un estándar abierto para la creación de contenido 3D y el intercambio de datos.

Establece un lenguaje universal para el ecosistema 3D, permitiendo la interoperabilidad a través de la simulación, gemelos digitales y construcción del mundo. Pixar desarrolló OpenUSD durante 25 años a través de cuatro generaciones de herramientas de producción, oficialmente abriendo el proyecto en 2016 después de demostrar sus capacidades en Finding Dory.

«La especificación básica es la sintaxis definitiva para describir cómo los mundos virtuales cobran vida a escala», dijo Aaron Luk, presidente del grupo de trabajo de la especificación principal de AOUSD y director de gestión de productos de NVIDIA. «Asegura que cada herramienta pueda hablar el mismo idioma mientras se centra en lo que mejor hace. Esto permite que el ecosistema se expanda masivamente a través de la verdadera interoperabilidad nativa entre dominios».

La especificación principal 1.0 define los modelos de datos fundamentales y la lógica que sustentan el sistema, asegurando que los desarrolladores puedan crear software con un comportamiento consistente y predecible. Según Luk, Core Specification 1.0 sirve a múltiples funciones críticas: