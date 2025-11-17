Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Fútbol gratis (MLS)

17 noviembre, 20251 Mins read

La Major League Soccer (MLS) y Apple han anunciado oficialmente que a partir de 2026, todos los partidos de la MLS estarán disponibles para transmitir para los suscriptores de Apple TV sin costo adicional.

A partir de la próxima temporada, los aficionados pueden ver todos los partidos de la temporada regular, el torneo anual de la Copa de Ligas, el Juego de Estrellas de la MLS, la Copa Campeones, los Playoffs de la Copa Audi MLS y más, todo incluido con una suscripción a Apple TV. La suscripción independiente al pase de temporada de la MLS en la aplicación Apple TV finalizará al final de la temporada 2025.

