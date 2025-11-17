Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

17 noviembre, 20251 Mins read

Apple TV ha mostrado un avance monstruoso de la muy esperada segunda temporada de su serie Monsterverse «Monarch: Legacy of Monsters», protagonizada por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm. La segunda temporada de 10 episodios de «Monarch: Legacy of Monsters» se estrenará globalmente el viernes 27 de febrero de 2026 con el primer episodio, seguido de un episodio todos los viernes hasta el 1 de mayo de 2026.

La segunda temporada se retocará con el destino de Monarch, y el mundo, colgando de un equilibrio. La dramática saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes (y villanos) en Kong’s Skull Island, y un nuevo y misterioso pueblo donde un mítico Titán se levanta del mar. Los efectos de onda del pasado hacen olas en el presente, difuminando los lazos entre la familia, el amigo y el enemigo, todo con la amenaza de un evento de Titán en el horizonte.

