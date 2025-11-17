Apple anuncia el programa para desarrollares de Mini Apps

Apple ha anunciado el Programa de desarrolladores de Mini Apps en la App Store, que permite que las aplicaciones que alojan miniaplicaciones y minijuegos admitan compras dentro de la aplicación.

El programa está diseñado para desarrolladores que alojan mini aplicaciones y juegos dentro de una aplicación nativa más grande.

Hoy presentamos el Programa de Socios de Mini Apps, que amplía el soporte continuo de la App Store para las aplicaciones que ofrecen miniapps. Las mini aplicaciones son experiencias autónomas que se crean utilizando tecnologías web como HTML5 y JavaScript. Este programa está diseñado para ayudar a los desarrolladores que alojan miniaplicaciones a hacer crecer su negocio y promover la disponibilidad de miniaplicaciones en la App Store, todo mientras proporciona una gran experiencia al cliente. Los desarrolladores participantes pueden beneficiarse de una tasa de comisión reducida del 15 % en las ventas de compras en la aplicación que cumplan los requisitos. Para ser elegible para esta tarifa de comisión reducida, las aplicaciones participantes deben admitir ciertas tecnologías de App Store, incluida la API de rango de edad declarado y la API de comercio avanzado, para ayudar a proporcionar una experiencia segura y sin problemas para clientes de todas las edades.

Las mini aplicaciones no deben estar controladas por el desarrollador de la aplicación host. Las aplicaciones participantes también deben admitir ciertas tecnologías de la App Store, como la API de rango de edad declarada y la API de comercio avanzado. Para unirse al Programa de Socios de Mini Apps, los desarrolladores deben enviar un formulario de solicitud.

El programa aparentemente está relacionado con el acuerdo de Apple con Tencent, lo que le permite obtener una comisión sobre minijuegos y mini aplicaciones en WeChat de China.