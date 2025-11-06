Pluribus, serie de Apple TV, tiene su podcast oficial

Ya renovada para una segunda temporada en Apple TV, «Pluribus» es una serie original que tiene la premisa de que la persona más triste de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad.

Únete al editor y presentador de «Pluribus», Chris McCaleb, junto con miembros del elenco y el equipo, para una mirada interna a la realización de la nueva serie Apple Original.

Cada semana, Chris dirige una mesa redonda sobre el último episodio con una mezcla de personas que dio vida al programa: escritores, directores, actores y, por supuesto, el creador y el showrunner Vince Gilligan y la estrella Rhea Seehorn. Mira los nuevos episodios los viernes en Apple TV, luego escucha el podcast oficial para descubrir huevos de Pascua y escucha historias detrás de escena que no encontrarás en ningún otro lugar.