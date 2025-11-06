Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Pluribus, serie de Apple TV, tiene su podcast oficial

6 noviembre, 20251 Mins read

Ya renovada para una segunda temporada en Apple TV, «Pluribus» es una serie original que tiene la premisa de que la persona más triste de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad.

Únete al editor y presentador de «Pluribus», Chris McCaleb, junto con miembros del elenco y el equipo, para una mirada interna a la realización de la nueva serie Apple Original.

Cada semana, Chris dirige una mesa redonda sobre el último episodio con una mezcla de personas que dio vida al programa: escritores, directores, actores y, por supuesto, el creador y el showrunner Vince Gilligan y la estrella Rhea Seehorn. Mira los nuevos episodios los viernes en Apple TV, luego escucha el podcast oficial para descubrir huevos de Pascua y escucha historias detrás de escena que no encontrarás en ningún otro lugar.

Previous post Tienda oficial de Nintendo para iPhone
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple TVAppleTV+

Series de Apple TV nominadas para 13 premios en «Hollywood Music in Media»

6 noviembre, 2025
Apple ArcadeApple FitnessApple LibrosApple MusicApple NewsAppleMusicAppleTV+iCloudServicios

Apple One recibe nuevo logotipo después del cambio de marca de Apple TV

4 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Apple TV+ a Apple TV ya es oficial, aquí está la nueva cartela

4 noviembre, 2025
Apple TV

Spotify lanza una aplicación rediseñada para Apple TV

29 octubre, 2025