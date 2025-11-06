Series de Apple TV nominadas para 13 premios en «Hollywood Music in Media»

La película «F1» de Apple está nominada a cuatro premios Hollywood Music in Media Awards 2025, que honran a compositores, compositores y supervisores de música de todo el mundo por sus contribuciones durante el año anterior en música para cine, televisión, videojuegos y más.

Los más nominados son Jon M. «Wicked: For Good» de Chu encabeza el campo con seis nominas, bordeando a «Sinners» con cinco y «F1» y «The Ballad of Wallis Island» con cuatro cada uno. Puedes ver la lista completa aquí. Los ganadores recogerán sus premios durante la 16a ceremonia anual de la HMMA el 19 de noviembre en The Avalon en Hollywood.

«F1» tiene dos entradas en la categoría Canción: Largometraje:

° «Drive» de F1. Escrito por Ed Sheeran, Blake Slatkin y John Mayer. Interpretado por Ed Sheeran.

° «Lose My Mind» de F1. Escrito por Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder y Grant Boutin. Interpretado por Don Toliver, Doja Cat.

La partitura «F1» de Hans Zimmerman está nominada a mejor largometraje de banda sonora. Y la banda sonora de la película está nominada a mejor álbum de banda sonora.

Otras producciones de Apple TV nominadas para un HMMA son:

CANCIÓN – PELÍCULA ANIMADA

«Best Time Ever» de SNOOPY PRESENTS: UN MUSICAL DE VERANO. Escrito por Alan Zachary, Michael Weiner y Jeff Morrow. Realizado por el elenco.

CANCIÓN – ACTUACIÓN EN PANTALLA (PELÍCULA)

Aiyanna-Lee – «Higher2Lower» de Higher2Lower

BONO – «Sunday Bloody Sunday» de Bono: Stories of surrender

DOCUMENTAL MUSICAL – PROGRAMA ESPECIAL

Bono: Stories of surrender – Andrew Dominik (director)

PROGRAMA DE TELEVISIÓN/SERIE LIMITADA

Antonio Sánchez – The studio

Theodore Shapiro – Severance

TÍTULO PRINCIPAL – PROGRAMA DE TELEVISIÓN/SERIE LIMITADA

El gran guerrero – Hans Zimmer, James Everingham Y Kaumakaiwa Kanakaʻole

SUPERVISIÓN MUSICAL – PROGRAMA DE TELEVISIÓN/SERIE LIMITADA

George Drakoulias – Severance

CANCIÓN/PUNTUACIÓN – ANUNCIO COMERCIAL

APPLE: 6 DE 5 ESTRELLAS – SILO: Música – Neil Ormandy, Linkoln, Allen Stone