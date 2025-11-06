Tienda oficial de Nintendo para iPhone

Una nueva aplicación de Nintendo Store ya está disponible para iPhone y iPad, que permite navegar por juegos, revisar tu actividad y más.



La aplicación permite navegar por consolas y accesorios de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, juegos físicos y digitales, accesorios y otros productos seleccionados, pero si quieres acabar la compra te mandará a la tienda web de Nintendo.

Ya se podía acceder a mi Nintendo Store a través de un navegador web en el iPhone y el iPad, pero ahora los clientes que prefieran una app tienen esa opción.

Hay otra característica que a los fanáticos de Nintendo les encantará. En la aplicación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de Nintendo y revisar tu actividad de juego de Switch y Switch 2, así como cualquier actividad de juego de Nintendo 3DS y Wii U registrada hasta febrero de 2020.

Otras características incluyen las últimas noticias sobre juegos y eventos de Nintendo, la capacidad de recibir notificaciones automáticas cuando los artículos de su lista de deseos salen a la venta y más.