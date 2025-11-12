Los actores de Breaking Bad se reúnen para promocionar Pluribus

En un movimiento que tiene a los devotos de «Breaking Bad» y «Better Call Saul» suspirando, Apple TV ha lanzado un inventivo teaser de 100 segundos para la última joya distópica de Vince Gilligan, «Pluribus«.

No solo promociona la nueva serie, sino que es una extravagancia de reunión completa, con Bryan Cranston, Bob Odenkirk, Aaron Paul y una gran cantidad de caras conocidas de los universos legales alimentados por metanfetamina que han llamado hogar. ¿Y en el centro de este caos afectuoso? Rhea Seehorn, saliendo de sus tacones Better Call Saul y entrando en el papel de su vida como la salvadora más gruñona del mundo.