Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Los actores de Breaking Bad se reúnen para promocionar Pluribus

12 noviembre, 20251 Mins read

En un movimiento que tiene a los devotos de «Breaking Bad» y «Better Call Saul» suspirando, Apple TV ha lanzado un inventivo teaser de 100 segundos para la última joya distópica de Vince Gilligan, «Pluribus«.

No solo promociona la nueva serie, sino que es una extravagancia de reunión completa, con Bryan Cranston, Bob Odenkirk, Aaron Paul y una gran cantidad de caras conocidas de los universos legales alimentados por metanfetamina que han llamado hogar. ¿Y en el centro de este caos afectuoso? Rhea Seehorn, saliendo de sus tacones Better Call Saul y entrando en el papel de su vida como la salvadora más gruñona del mundo.

Previous post Apple actualiza la app Invitaciones para iPhone
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Wondla (T3)

13 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Planeta prehistórico

11 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Furtivo

11 noviembre, 2025
Apple TVAppleTV+

Series de Apple TV nominadas para 13 premios en «Hollywood Music in Media»

6 noviembre, 2025