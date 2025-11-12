Lanzamiento en un F-18 desde el USS Nimitz, una nueva experiencia inmersiva

Apple ha lanzado una nueva experiencia inmersiva para el Apple Vision Pro, llevando a los espectadores a la cabina de vuelo de un barco estadounidense y volando junto a sus pilotos.

Pocos días después de que se conociera de que habría más experiencias inmersivas para el Apple Vision Pro, Apple ha lanzado una. Llamado «Listo para el vuelo», se ha lanzado para conmemorar el Día de los Veteranos.

Se trata de una película de 14 minutos que se centra en el USS Nimitz y sus aviones de combate F-18.

«Preséntese en la cabina de vuelo del USS Nimitz», dice la descripción de Apple, «y acompañe a los pilotos de caza F-18 para un viaje a toda gas por los cielos».

La película aérea sigue la experiencia inmersiva más llamativa de Apple Vision Pro, la película submarina «Submerged» de octubre de 2024.