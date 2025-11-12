Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple Vision Pro

Lanzamiento en un F-18 desde el USS Nimitz, una nueva experiencia inmersiva

12 noviembre, 20251 Mins read

Apple ha lanzado una nueva experiencia inmersiva para el Apple Vision Pro, llevando a los espectadores a la cabina de vuelo de un barco estadounidense y volando junto a sus pilotos.

Pocos días después de que se conociera de que habría más experiencias inmersivas para el Apple Vision Pro, Apple ha lanzado una. Llamado «Listo para el vuelo», se ha lanzado para conmemorar el Día de los Veteranos.

Se trata de una película de 14 minutos que se centra en el USS Nimitz y sus aviones de combate F-18.

«Preséntese en la cabina de vuelo del USS Nimitz», dice la descripción de Apple, «y acompañe a los pilotos de caza F-18 para un viaje a toda gas por los cielos».

La película aérea sigue la experiencia inmersiva más llamativa de Apple Vision Pro, la película submarina «Submerged» de octubre de 2024.

Previous post Los actores de Breaking Bad se reúnen para promocionar Pluribus
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple Vision ProiPhone 17

Space conecta Apple Vision Pro y iPhone para compartir diseño 3D

29 octubre, 2025
Apple Vision Pro

Vimeo será compatible con el vídeo 3D de Apple Vision Pro

28 octubre, 2025
Apple Vision Pro

Apple venderá mandos Playstation VR2 Sense para Vision Pro

16 octubre, 2025
Apple Vision Pro

Apple Vision Pro actualizado con M5 y banda de doble tejido

15 octubre, 2025