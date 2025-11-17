Kingston presenta una solución de almacenamiento SSD portátil 

Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., el líder mundial independiente de productos de memoria y soluciones tecnológicas, ha lanzado su primera unidad de estado sólido sin cables. Una solución asequible, fiable y portátil para copia de seguridad y transferencias de datos.

Cuenta con una carcasa de metal compacta y duradera donde se encuentra esteSSD portátil de doble conector puede transferir fácilmente archivos entre dispositivos con USB tipo A y USB-C®1 tales como portátiles, equipos de escritorio, dispositivos móviles y muchos más a velocidades de USB 3.2 Gen 2 de hasta 1050 MB/s de lectura y de 950 MB/s de escritura2. Con el objetivo de mejorar la productividad y mejorar su flujo de trabajo, esta solución de almacenamiento y transferencia todo en uno cuenta con capacidades de hasta 2 TB para archivos grandes, fotos de alta resolución y vídeos 4K.

“Cada vez más consumidores buscan tener el control de sus datos”, afirma Liny Cheliya, responsable comercial de la división de SSD y memorias Flash para consumidores profesionales de Kingston EMEA. “Ahora, gracias a la comodidad que brinda el SSD portátil de doble conector de Kingston, ofrecemos justo esa posibilidad, además de la facilidad para transferir y compartir archivos importantes, o hacer una copia de seguridad de estos, entre distintos dispositivos con USB-A y USB-C”, añade.

El SSD portátil de doble conector está disponible en capacidades3 de 512 GB, 1 TB y 2 TB, está respaldado por una garantía limitada de cinco años5 e incluye soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston. Para obtener más información, consulte kingston.com.

Características y especificaciones del SSD portátil de doble conector de Kingston :

Se adapta a su ritmo de vida: todo en uno, y uno para todos… sus dispositivos, claro. Con conectores USB-A y USB-C, el SSD portátil de doble conector transfiere archivos fácilmente entre dispositivos, como portátiles, ordenadores de sobremesa, móviles y muchos más.

todo en uno, y uno para todos… sus dispositivos, claro. Con conectores USB-A y USB-C, el SSD portátil de doble conector transfiere archivos fácilmente entre dispositivos, como portátiles, ordenadores de sobremesa, móviles y muchos más. La velocidad que necesita: permite impulsar la productividad creativa con velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1050 MB/s de lectura y 950 MB/s de escritura 2 .

permite impulsar la productividad creativa con velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1050 MB/s de lectura y 950 MB/s de escritura . Olvídese de los cables: la vida ya es bastante caótica como para lidiar con cables. Cabe en una mano, bolsillo o bolso: esta SSD compacta va con el usuario a todas partes.

la vida ya es bastante caótica como para lidiar con cables. Cabe en una mano, bolsillo o bolso: esta SSD compacta va con el usuario a todas partes. Más capacidad de almacenamiento para crear sin límites: los usuarios pueden obtener almacenamiento fiable para sus archivos pesados, fotos en alta resolución y vídeos 4K de hasta 2 TB 3 .

los usuarios pueden obtener almacenamiento fiable para sus archivos pesados, fotos en alta resolución y vídeos 4K de hasta 2 TB . Interfaz: USB tipo A y USB tipo C®

USB tipo A y USB tipo C® Estándar/velocidad 2 : USB 3.2 Gen 2, hasta 1050 MB/s de lectura y 950 MB/s de escritura

USB 3.2 Gen 2, hasta 1050 MB/s de lectura y 950 MB/s de escritura NAND: 3D

3D Capacidades 3 : 512GB, 1TB, 2TB

512GB, 1TB, 2TB Dimensiones : 71,85 mm x 21,1 mm x 8,6 mm

: 71,85 mm x 21,1 mm x 8,6 mm Peso : 13g

: 13g Material de la carcasa: metal + plástico

metal + plástico Temperatura de servicio: 0 °C a 60 °C

0 °C a 60 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 85 °C

-20 °C a 85 °C Garantía y asistencia 4 : 5 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita

: 5 años de garantía limitada con asistencia técnica gratuita Compatible con5: Windows® 11, macOS® (v.13.7.6 o superior), Linux (v.4.4x o superior), Chrome OS™, Android™ y iOS/iPadOS® (v.13 o superior)

1 USB Tipo C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

2 La velocidad puede variar según el uso, el software y el hardware del host. Se requiere un dispositivo host USB 3.2 Gen 2 para disfrutar de velocidades óptimas.

3 Una parte de la capacidad especificada en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplea para formateo y otras funciones; por tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos. Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en el producto. Para obtener más información, consulte la Guía de memorias Flash de Kingston.

4Garantía limitada de cinco años o basada en la «vida útil restante del SSD», que se podrá encontrar mediante el Kingston SSD Manager. Un producto nuevo y sin uso indicará un valor de desgaste de cien (100), en tanto que un producto que haya alcanzado el límite de ciclos de borrado indicará un valor de desgaste de uno (1). Consulte información detallada en Kingston.com/wa.

5La compatibilidad con dispositivos Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS/iPadOS y Android puede variar y depende, en gran medida, del hardware o software del dispositivo host (consulte las capacidades en la sección de asistencia técnica del fabricante del dispositivo host). Para dispositivos Android/iOS/iPadOS, es posible que se requiera un adaptador OTG adicional (no suministrado por Kingston).

Para obtener más información, consulte kingston.com.