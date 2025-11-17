Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
La app myVW de Volkswagen disponible para Apple Watch

17 noviembre, 20251 Mins read

Volkswagen ha anunciado que añade soporte para Apple Watch a la aplicación myVW, lo que permite a los propietarios de Volkswagen acceder a las funciones clave del vehículo desde su muñeca.

La aplicación myVW está disponible para la mayoría de los vehículos MY20+ ICE y eléctricos que tienen un plan de servicio de vehículos conectados aplicable. Volkswagen tiene varias opciones de planes de pago, como Remote Access, VW Vehicle Insights y Safe and Secure.

Algunas de las funciones disponibles a través de la aplicación Apple Watch incluyen Bloqueo/Desbloqueo, Tocina y Flash, Estado del vehículo y Estado de bloqueo. Para vehículos eléctricos, la carga remota, el estado de carga y el inicio/parada del clima están disponibles. Los modelos ICE tienen acceso a arranque/parada remoto y estado de combustible.

Para usar la aplicación, los propietarios de vehículos deberán descargar la aplicación myWV, aceptar los términos de servicio de myVW, agregar su vehículo al garaje virtual y suscribirse a un plan de acceso remoto o VW Vehicle Insights de pago o incluido.

