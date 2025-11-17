La app myVW de Volkswagen disponible para Apple Watch

Volkswagen ha anunciado que añade soporte para Apple Watch a la aplicación myVW, lo que permite a los propietarios de Volkswagen acceder a las funciones clave del vehículo desde su muñeca.

La aplicación myVW está disponible para la mayoría de los vehículos MY20+ ICE y eléctricos que tienen un plan de servicio de vehículos conectados aplicable. Volkswagen tiene varias opciones de planes de pago, como Remote Access, VW Vehicle Insights y Safe and Secure.

Algunas de las funciones disponibles a través de la aplicación Apple Watch incluyen Bloqueo/Desbloqueo, Tocina y Flash, Estado del vehículo y Estado de bloqueo. Para vehículos eléctricos, la carga remota, el estado de carga y el inicio/parada del clima están disponibles. Los modelos ICE tienen acceso a arranque/parada remoto y estado de combustible.

Para usar la aplicación, los propietarios de vehículos deberán descargar la aplicación myWV, aceptar los términos de servicio de myVW, agregar su vehículo al garaje virtual y suscribirse a un plan de acceso remoto o VW Vehicle Insights de pago o incluido.