Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en macOS 26 Tahoe

Los anuncios emergentes y las ventanas cuando se usa Safari pueden ser unas veces molestos y otras necesarios. Si tienes más de los primeros que de los segundos, puedes bloquearlos. Así es como se hace en macOS 26 Tahoe:

Abre Safari.

Ve a Ajustes desde la barra de menús.

Haz clic en la pestaña Sitios web.

En el menú desplegable, elige Bloquear o Bloquear y Notificar para todos los sitios web.

En la pestaña Seguridad, activa la configuración para avisar cuando visites un sitio web fraudulento.

Cuando se bloquee una ventana emergente, a la derecha de la barra de la url aparecerá un icono de ventana. Haciendo clic en él, la ventana se abrirá en una nueva página.