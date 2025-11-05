Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en macOS 26 Tahoe

Los anuncios emergentes y las ventanas cuando se usa Safari pueden ser unas veces molestos y otras necesarios. Si tienes más de los primeros que de los segundos, puedes bloquearlos. Así es como se hace en macOS 26 Tahoe:
- Abre Safari.
- Ve a Ajustes desde la barra de menús.
- Haz clic en la pestaña Sitios web.
- En el menú desplegable, elige Bloquear o Bloquear y Notificar para todos los sitios web.
- En la pestaña Seguridad, activa la configuración para avisar cuando visites un sitio web fraudulento.
Cuando se bloquee una ventana emergente, a la derecha de la barra de la url aparecerá un icono de ventana. Haciendo clic en él, la ventana se abrirá en una nueva página.
