Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS

Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en macOS 26 Tahoe

5 noviembre, 20251 Mins read

Los anuncios emergentes y las ventanas cuando se usa Safari pueden ser unas veces molestos y otras necesarios. Si tienes más de los primeros que de los segundos, puedes bloquearlos. Así es como se hace en macOS 26 Tahoe:

  • Abre Safari.
  • Ve a Ajustes desde la barra de menús.
  • Haz clic en la pestaña Sitios web.
  • En el menú desplegable, elige Bloquear o Bloquear y Notificar para todos los sitios web.
  • En la pestaña Seguridad, activa la configuración para avisar cuando visites un sitio web fraudulento.

Cuando se bloquee una ventana emergente, a la derecha de la barra de la url aparecerá un icono de ventana. Haciendo clic en él, la ventana se abrirá en una nueva página.

Previous post Cómo usar "Slide Over" en iPadOS 26.1
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

macOSSoftware

Descubre Moonlock de MacPaw (también en Setapp)

3 noviembre, 2025
macOS

Cómo restablecer tipografías en macOS Tahoe usando Catálogo tipográfico

28 octubre, 2025
MacmacOSTutoriales

Cómo compartir archivos en red entre macOS Tahoe y Windows

24 octubre, 2025
macOSTahoe 26

Cómo crear automatizaciones con macOS Tahoe

21 octubre, 2025