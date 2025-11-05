WhatsApp estrena app para Apple Watch

Si crees que no miras suficientes veces al día WhatsApp, ahora ya tienes una app para llevarla en el Apple Watch, donde podrás ver las imágenes, escuchar mensajes de audio y más.

No te preocupes. Se instalará automáticamente cuando se actualice WhatsApp en tu iPhone.

La aplicación incorpora características como notificaciones de llamadas, grabación y envío de mensajes de voz, vistas previas completas de mensajes y reacciones, alineando las capacidades de WhatsApp más estrechamente con las de la aplicación de mensajes nativa de Apple en el reloj.