Cómo usar «Slide Over» en iPadOS 26.1

En iPadOS 26.1 o posterior, puedes configurar una ventana como una ventana Slide Over para que permanezca abierta sobre otras ventanas. También puedes mover la ventana Slide Over fuera de la pantalla y traerla de vuelta cuando la necesites.
Para poner una app en Slide Over
- Abre la aplicación que quieres usar.
- Toca y mantén presionado los tres puntos (amarillo, verde y rojo) en la esquina superior izquierda de la ventana de la app.
- En el menú que aparece, pulsa «Slide Over». La aplicación ahora tendrá un borde gris a su alrededor.
Para mover y cambiar el tamaño de la división sobre la ventana
- Mover: arrastra la parte superior de la ventana de la app en Slide Over para moverla al lado izquierdo o derecho de la pantalla.
- Redimensionar: arrastra la esquina inferior derecha de la ventana para cambiar su tamaño vertical y horizontalmente.
- Ocultar: Desliza la ventana completamente fuera del borde izquierdo o derecho de la pantalla para ocultarla.
- Traer de vuelta: Desliza el dedo desde el borde de la pantalla donde la ocultaste para traerla de vuelta.
- Atajo de teclado: también puedes usar el atajo Mundo + barra invertida para ocultar y mostrar la ventana Slide Over.
Para salir, desliza
- Toca y mantén los tres puntos (amarillo, verde y rojo) en la esquina superior izquierda.
- Selecciona «Cerrar Slide Over» para devolver la aplicación a una ventana normal
