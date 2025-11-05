Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26iPadiPad mini

Cómo usar «Slide Over» en iPadOS 26.1

5 noviembre, 20251 Mins read

En iPadOS 26.1 o posterior, puedes configurar una ventana como una ventana Slide Over para que permanezca abierta sobre otras ventanas. También puedes mover la ventana Slide Over fuera de la pantalla y traerla de vuelta cuando la necesites.

Para poner una app en Slide Over

  1. Abre la aplicación que quieres usar.
  2. Toca y mantén presionado los tres puntos (amarillo, verde y rojo) en la esquina superior izquierda de la ventana de la app.
  3. En el menú que aparece, pulsa «Slide Over». La aplicación ahora tendrá un borde gris a su alrededor.

Para mover y cambiar el tamaño de la división sobre la ventana

  • Mover: arrastra la parte superior de la ventana de la app en Slide Over para moverla al lado izquierdo o derecho de la pantalla.
  • Redimensionar: arrastra la esquina inferior derecha de la ventana para cambiar su tamaño vertical y horizontalmente.
  • Ocultar: Desliza la ventana completamente fuera del borde izquierdo o derecho de la pantalla para ocultarla.
  • Traer de vuelta: Desliza el dedo desde el borde de la pantalla donde la ocultaste para traerla de vuelta.
  • Atajo de teclado: también puedes usar el atajo Mundo + barra invertida para ocultar y mostrar la ventana Slide Over.

Para salir, desliza

  1. Toca y mantén los tres puntos (amarillo, verde y rojo) en la esquina superior izquierda.
  2. Selecciona «Cerrar Slide Over» para devolver la aplicación a una ventana normal
Previous post Las apps de resúmenes de libros están transformando la forma en que aprendemos
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 26

Apple lanza iOS 26.1

4 noviembre, 2025
iPadiPad mini

Apple lanza iPadOS 26.1

4 noviembre, 2025
iOS 26iPadiPad mini

Cómo usar Reducir interrupciones en iOS 26

30 octubre, 2025
iCloudiOSiPadiPhone

Cómo compartir pestañas de Safari entre diferentes dispositivos

20 octubre, 2025