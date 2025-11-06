Apple podría eliminar la sincronización Wi-Fi en el Apple Watch en la UE

Con el lanzamiento de la primera versión beta para desarrolladores de iOS 26.2, Apple anunció que la función de traducción en vivo estará disponible para los usuarios de la Unión Europea. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los de la UE, ya que desde entonces ha salido a la luz otro cambio de software.

Para ser más específicos, los usuarios de iOS en la Unión Europea tendrán que despedirse de una función existente en el Apple Watch. Si bien anteriormente era posible sincronizar redes Wi-Fi entre un iPhone y un Apple Watch, de forma que al introducir los datos de la wifi en el iPhone eran automáticamente reconocidos en el Watch, ahora esa funcionalidad estará desactivada en la UE a partir de una futura actualización de iOS 26.

Según se informa, Apple le ha dicho a la publicación francesa Numerama que ha optado por «deshabilitar la sincronización Wi-Fi entre iPhone y Apple Watch en Europa».

El fabricante de iPhone lo hace para evitar que la UE exija que abra el hardware Wi-Fi del iPhone a empresas externas para finales de 2025. Los requisitos de interoperabilidad de la Unión Europea están provocando continuos enfrentamientos con Apple y su visión del ecosistéma y cómo el usuario se relaciona con él.



En la práctica, esto significa que los usuarios de Apple Watch pueden necesitar conectarse a las redes Wi-Fi manualmente si el iPhone enlazado está fuera de alcance.

Faq-mac: ¿Es grave? No. ¿Es incómodo? Si. ¿Era necesario? Es un pulso entre Apple y la UE.