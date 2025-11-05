La Traducción en Tiempo Real para AirPods llega(rá) a la UE

Traducción en Tiempo Real para los AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido permite comunicarse en persona en distintos idiomas.1 Esta útil prestación potenciada por el audio computacional avanzado y Apple Intelligence, ayuda a las personas a comunicarse de forma sencilla y sin usar las manos, ya sea en un viaje a otro país, colaborando en el trabajo o en clase, o simplemente conversando con sus seres queridos.2 Traducción en Tiempo Real para los AirPods ayuda a los usuarios a entender y comunicarse de forma natural y fluida con personas que hablan otros idiomas.
Si ambas personas usan unos AirPods con la función activada en el iPhone, Traducción en Tiempo Real ofrece una experiencia impecable. La cancelación activa de ruido baja el volumen de la voz del otro usuario para que sea más fácil seguir la traducción sin dejar de hablar de manera totalmente natural. En conversaciones en las que un interlocutor no tiene AirPods, los usuarios pueden mostrar en su iPhone una transcripción de su conversación en tiempo real en el idioma de la otra persona.
Traducción en Tiempo Real también viene integrado en Mensajes,3 FaceTime y Teléfono,4 así que la transición mientras hablan o se envían mensajes es sencilla. Esta prestación, potenciada por Apple Intelligence, genera traducciones en tiempo real a la vez que protege la privacidad del usuario al ejecutarse en el dispositivo.
Traducción en Tiempo Real para los AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino (simplificado y mandarín tradicional), japonés y coreano al usar unos AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 con cancelación activa de ruido enlazados con un iPhone con Apple Intelligence activado y el software más reciente. Traducción en Tiempo Real para los AirPods ha sufrido retrasos en su disponibilidad para los usuarios de la UE a causa de los trabajos de ingeniería adicionales necesarios para cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales.
Traducción en Tiempo Real ya está disponible para pruebas en el Apple Developer Program en developer.apple.com, y la beta pública estará disponible muy pronto en el Apple Beta Software Program en beta.apple.com. Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todos los países o idiomas. Más información en Disponibilidad de las prestaciones.
- Traducción en Tiempo Real para los AirPods está disponible en dispositivos iPhone con iOS 26 o posterior enlazados a los AirPods 4 con cancelación activa de ruido o unos AirPods Pro 2 y modelos posteriores con el firmware más reciente y Apple Intelligence activado. Compatible con chino (mandarín, simplificado), chino (mandarín, tradicional), inglés (Reino Unido, EE. UU.), francés (Francia), alemán (Alemania), italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil) y español (España). Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todos los países o idiomas. Más información en Disponibilidad de las prestaciones.
- Apple Intelligence está disponible como beta con soporte para estos idiomas: inglés, danés, neerlandés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español, sueco, turco, vietnamita, chino (simplificado), chino (tradicional), japonés y coreano. Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todos los países o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en support.apple.com/es-es/121115.
- Traducción en Tiempo Real en Mensajes es compatible con inglés (EE. UU., Reino Unido), neerlandés, francés (Francia), alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil), español (España), chino (simplificado), chino (tradicional), turco y vietnamita. Traducción en Tiempo Real en Teléfono y FaceTime es compatible con inglés (EE. UU., Reino Unido), francés (Francia), alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil), español (España), chino (mandarín, simplificado) y chino (mandarín, tradicional).
- Traducción en Tiempo Real en Teléfono y FaceTime está disponible para llamadas individuales en chino (mandarín, simplificado), chino (mandarín, tradicional), inglés (EE. UU., Reino Unido), francés (Francia), alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil) y español (España) en modelos compatibles de iPhone, iPad o Mac con Apple Intelligence activado.
