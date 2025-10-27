Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
HarmonyOS 6 permitirá la transferencia directa de archivos entre dispositivos Huawei y Apple por primera vez

27 octubre, 20251 Mins read

Huawei Technologies ha lanzado en China la última versión de su sistema operativo propietario, HarmonyOS 6, que permite transferencias directas de archivos entre dispositivos Huawei y Apple por primera vez, según South China Morning Post.

Se espera que HarmonyOS 6 se instale en más de 90 dispositivos Huawei, incluidos los teléfonos inteligentes Mate 70 y Pura 80, según la compañía. La nueva función del sistema operativo móvil actualizado, que es similar a la función AirDrop de Apple, permite la transferencia inalámbrica de corto alcance de fotos y documentos sin necesidad de planes de datos, dice el South China Morning Post.

HarmonyOS 6 es el segundo lanzamiento de la iteración nativa principal HarmonyOS NEXT bajo la tercera generación actual de la plataforma HarmonyOS que se lanzó el 22 de octubre. Se anunció por primera vez en el discurso de apertura de HDC el 20 de junio, con su vista previa para desarrolladores lanzada el 25 de junio.

