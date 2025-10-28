Cómo restablecer tipografías en macOS Tahoe usando Catálogo tipográfico

Si has agregado fuentes de terceros a aplicaciones como Pages en macOS y las aplicaciones se ejecutan lentamente, es posible que debas restablecer las fuentes.

Restablecer las fuentes en Catálogo tipografico de macOS 26 Tahoe mueve todas las fuentes no estándar instaladas por el usuario a una nueva carpeta, dejándolas no disponibles para las aplicaciones, y restaura las fuentes predeterminadas del sistema. Esta es una forma de solucionar problemas relacionados con las fuentes volviendo al estado de fábrica, con las fuentes instaladas por el usuario guardadas en una ubicación separada para su reinstalación posterior si es necesario.

Cuando se restablecen las fuentes, se eliminan las fuentes no estándar. Cualquier fuente que hayas instalado que no formaba parte de la instalación original de macOS se mueve a una carpeta llamada Fuentes (Eliminado). Las fuentes movidas ya no están disponibles para su uso en aplicaciones porque han sido desactivadas.

La acción restaura las fuentes originales preinstaladas que venían con macOS. Afortunadamente, este proceso no elimina tus fuentes personalizadas de forma permanente; solo las mueve a una carpeta separada e inactiva.

Para realizar un restablecimiento del sistema de fuentes:

Abre la aplicación Catálogo tipográfico. Ve a Catálogo tipográfico > Ajustes. Haz clic en Avanzado. Haz clic en el botón Restablecer tipos de letra. Confirma haciendo clic en Continuar e introduce la contraseña o utiliza Touch ID si se te solicita.

Para volver a habilitar las tipografías personalizadas