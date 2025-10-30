Cómo usar Reducir interrupciones en iOS 26

El modo de concentración para reducir las interrupciones tiene como objetivo usar Apple Intelligence para priorizar las notificaciones importantes, de forma que no te pierdas nada importante, pero sin mostrar las secundarias. Así es como se usa. (como en España y otros países aún no está disponible Apple Intelligence, las limitaciones de este modo de concentración son grandes respecto a la intención original de Apple).

Se controla el modo de concentración de reducción de interrupciones de la misma manera que haces con cualquier modo de concentración y, en teoría, lo configuras en el mismo lugar. Ve a Ajustes, Modos de concentración y toca en Reducir interrupciones.

¿Qué cambia al usar Reducir interrupciones?

Reducir distracciones es solo otro modo de concentración, puedes controlarlo de la misma manera que lo haces con cualquiera de los otros modos. Específicamente, puedes establecer:

¿Qué gente puede interrumpir?

¿Qué aplicaciones pueden interrumpir?

¿Qué fondo de pantalla usas?

¿Qué pantalla de inicio y pantalla de bloqueo quieres?

Y así sucesivamente. El resultado es que es posible que no puedas detener los algoritmos de Siri, pero puedes hacer excepciones. Puedes hacer una lista blanca de personas y aplicaciones de las que te alegra recibir notificaciones.

Haciendo que la gente entre en listas blancas

Ve a Ajustes, Modos de concentración Toca un modo de concentración para entrar Activa el avance inteligente y el silenciamiento En la siguiente sección, pulsa en Personas Elige silenciar notificaciones de o permitir notificaciones de Toca Añadir Personas

Probablemente sea mejor elegir Permitir notificaciones de en lugar de Silencio. Si usas Silencio, es posible que tengas que revisar toda tu lista de contactos, eligiendo minuciosamente sí o no para cada uno.

Mientras que cuando eliges Permitir notificaciones de, solo tienes que tocar los pocos nombres que quieres que te interrumpan.

Haciendo listas blancas de aplicaciones

Donde antes habías elegido Personas, ahora pulsa Aplicaciones Elige silenciar notificaciones de o permitir notificaciones de Pulsa Añadir apps

Ahora lo tienes configurado para que la aplicación del tiempo, por ejemplo, no te acose con noticias sobre lluvias ligeras que comienzan en media hora. Hay muchas más opciones de ajuste fino, incluidas otras como desactivar las insignias de notificación.

Cuando haces eso, sabes que hay mensajes o tareas sin leer que aún tienes que hacer, pero no ver los círculos rojos con un número alto de cosas pendientes es más relajante.

Tú tienes el control

Depende de ti cuándo bloqueas a una persona o una aplicación, y también depende de ti si eso es permanente o programado. Lo que no depende de ti es cómo funciona Apple Intelligence entre bastidores.

Puedes adivinar algo de eso. Por ejemplo, un correo electrónico que dice algo sobre una reunión de hoy va a subir a la lista de prioridades específicamente porque incluye la fecha de hoy.

Pero lo que también puedes hacer con estas opciones sobre la lista blanca de aplicaciones de personas es decir que no. No quieres que Apple Intelligence te muestre notificaciones de este hombre y esas diez aplicaciones.

Tal vez al final, esto es lo que Apple Intelligence y su Reducción de interrupciones realmente nos aportan: tranquilidad cuando necesitamos concentrarnos, pero también tranquilidad sabiendo que no tenemos que pasar por tantas opciones para deshacernos de las interrupciones.