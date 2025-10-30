Apple anuncia tres actualizaciones de App Store para desarrolladores

Apple ha añadido hoy nuevas funciones y ha ampliado la flexibilidad de su proceso de revisión de la App Store. Los desarrolladores ahora pueden enviar elementos adicionales para su revisión cuando un envío existente ya está bajo revisión.

Apple ha proporcionado varios ejemplos de lo que se puede enviar:

Uno o más eventos en la aplicación en un envío separado si tiene una versión de la aplicación bajo revisión.

Una versión de la aplicación para abordar un error crítico que está separado de cualquier página de producto personalizado existente bajo revisión.

Una o más características de Game Center, incluyendo logros, tablas de clasificación, desafíos y más.

Hay más información disponible en la página de instrucciones de envío de aplicaciones de Apple.

Apple está multiplicado por dos el número de páginas de productos personalizadas que los desarrolladores pueden crear para resaltar el contenido y las características de las aplicaciones. Se pueden publicar hasta 70 páginas personalizadas en cualquier momento, y también se pueden asignar palabras clave a cada página de producto personalizada para hacerlas más visibles en la App Store.