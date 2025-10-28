Vimeo será compatible con el vídeo 3D de Apple Vision Pro

Vimeo ha anunciado un soporte mejorado para el vídeo 3D, lo que puede posicionar el servicio como una alternativa superior a YouTube para los usuarios de Apple Vision Pro.

La noticia significa que los propietarios de Apple Vision Pro, incluido el modelo M5 lanzado recientemente, pueden esperar más contenido 3D en el futuro.

Quizás el anuncio más notable fue la adición de Vimeo al soporte de Apple Immersive Video. El formato permite el vídeo estereoscópico 8K, así como el soporte de audio espacial a través de los altavoces de los auriculares y los auriculares AirPods Pro.