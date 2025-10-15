Cómo desactivar las capturas a pantalla completa en iPadOS 26

Con iPadOS 26, Apple ha hecho algunos cambios en su herramienta de captura de pantalla. De forma predeterminada, el iPhone o iPad ahoran muestra capturas de pantalla a pantalla completa.

Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento si lo deseas. Para deshabilitar las vistas previas de captura de pantalla completa en iPadOS 26.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPad. Toca General en la barra lateral. Desplázate hacia abajo y toca Capturas de pantalla. Encuentra el interruptor para vistas previas a pantalla completa y desactiva.

Después de desactivar esta opción, las capturas de pantalla aparecerán como una pequeña miniatura en la esquina inferior izquierda, similar al comportamiento en las versiones anteriores de iPadOS. Puedes tocar la miniatura para abrir la interfaz de pantalla completa para editar o compartir, pero no será el valor predeterminado.