Apple elimina la app Clips

Ya hemos dicho que la situación del software en Apple es, en general, catastrófica, mostrando desinterés y apatía en prácticamente todas las áreas, sin actualizaciones significativas en productividad, en vídeo, o incluso en las propias apps incluidas en el sistema operativo. Las únicas excepciones son éstos y, tal vez, Logic Pro (y puedo estar equivocado porque no soy músico).

Otra muestra más llega por inanición: después de siete años Apple confirma lo que los usuarios ya intuían. Clips se va al cielo de las apps, porque, una vez más, Apple ha perdido el interés en algo que no le reporte dinero (solo fidelización y dar ejemplo de cómo hay que hacer una app).

Por si no lo sabías, Clips era la aplicación de edición de vídeo diseñada para permitir a los usuarios combinar videoclips, imágenes y fotos con títulos basados en voz, música, filtros y gráficos para crear vídeos mejorados que se pueden compartir en sitios de redes sociales.

La aplicación ha sido eliminada de la App Store, y un documento de soporte en el sitio de Apple dice que la aplicación ya no se está actualizando y ya no estaría disponible para su descarga para nuevos usuarios a partir de ayer.

Los usuarios existentes que ya tienen la aplicación instalada pueden seguir usándola por ahora, y se puede volver a descargar a través de su cuenta de Apple en la App Store, pero los nuevos usuarios ahora no pueden obtener la aplicación.

El documento de soporte de Apple también describe cómo los usuarios pueden guardar vídeos de Clips y clips individuales en su biblioteca de fotos u otras ubicaciones.