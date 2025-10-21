Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
macOSTahoe 26

Cómo crear automatizaciones con macOS Tahoe

21 octubre, 20251 Mins read

macOS Tahoe tiene automatizaciones de accesos directos al estilo iOS que pueden ejecutarse automáticamente en función del tiempo, los eventos del sistema u otros activadores, que es una funcionalidad que no estaba disponible anteriormente.

Para crear una automatización:

  1. Abre la aplicación Atajos desde la carpeta Aplicaciones.
  2. Ve a la pestaña Automatización: En la barra lateral de la izquierda, haz clic en Automatización.
  1. Inicia una nueva automatización:
    • Haz clic en el botón + en la esquina superior derecha (o ve a Archivo > Nueva automatización).
  1. Elige un desencadenante: Selecciona un evento de la lista que iniciará su automatización. Puede ser una hora del día, cuando se abra o cierre una aplicación específica, cuando se recibe un correo electrónico o cuando se conecta una unidad externa.
  1. Crea el acceso directo:
    • Haz clic en «Siguiente» después de elegir el desencadenante.
    • Crea el acceso directo que deseas ejecutar cuando se active el disparador. Puede ser un nuevo acceso directo o uno que ya hayas creado.
    • Puedes agregar acciones, establecer parámetros y definir el comportamiento del acceso directo. Por ejemplo, podrías crear un atajo para abrir una aplicación específica y luego vincularla al desencadenante «Se abre la aplicación».
  1. Configura las opciones de ejecución:
    • Elige si la automatización debe ejecutarse inmediatamente o ejecutarse después de la confirmación (que mostrará un mensaje de notificación).
    • Haz clic en OK para guardar y habilitar la automatización.
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

