Cómo crear automatizaciones con macOS Tahoe

macOS Tahoe tiene automatizaciones de accesos directos al estilo iOS que pueden ejecutarse automáticamente en función del tiempo, los eventos del sistema u otros activadores, que es una funcionalidad que no estaba disponible anteriormente.
Para crear una automatización:
- Abre la aplicación Atajos desde la carpeta Aplicaciones.
- Ve a la pestaña Automatización: En la barra lateral de la izquierda, haz clic en Automatización.
- Inicia una nueva automatización:
- Haz clic en el botón + en la esquina superior derecha (o ve a Archivo > Nueva automatización).
- Elige un desencadenante: Selecciona un evento de la lista que iniciará su automatización. Puede ser una hora del día, cuando se abra o cierre una aplicación específica, cuando se recibe un correo electrónico o cuando se conecta una unidad externa.
- Crea el acceso directo:
- Haz clic en «Siguiente» después de elegir el desencadenante.
- Crea el acceso directo que deseas ejecutar cuando se active el disparador. Puede ser un nuevo acceso directo o uno que ya hayas creado.
- Puedes agregar acciones, establecer parámetros y definir el comportamiento del acceso directo. Por ejemplo, podrías crear un atajo para abrir una aplicación específica y luego vincularla al desencadenante «Se abre la aplicación».
- Configura las opciones de ejecución:
- Elige si la automatización debe ejecutarse inmediatamente o ejecutarse después de la confirmación (que mostrará un mensaje de notificación).
- Haz clic en OK para guardar y habilitar la automatización.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.