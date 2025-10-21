Cómo crear automatizaciones con macOS Tahoe

macOS Tahoe tiene automatizaciones de accesos directos al estilo iOS que pueden ejecutarse automáticamente en función del tiempo, los eventos del sistema u otros activadores, que es una funcionalidad que no estaba disponible anteriormente.

Para crear una automatización:

Abre la aplicación Atajos desde la carpeta Aplicaciones. Ve a la pestaña Automatización: En la barra lateral de la izquierda, haz clic en Automatización.

Inicia una nueva automatización: Haz clic en el botón + en la esquina superior derecha (o ve a Archivo > Nueva automatización).

Elige un desencadenante: Selecciona un evento de la lista que iniciará su automatización. Puede ser una hora del día, cuando se abra o cierre una aplicación específica, cuando se recibe un correo electrónico o cuando se conecta una unidad externa.

Crea el acceso directo: Haz clic en «Siguiente» después de elegir el desencadenante.

Crea el acceso directo que deseas ejecutar cuando se active el disparador. Puede ser un nuevo acceso directo o uno que ya hayas creado.

Puedes agregar acciones, establecer parámetros y definir el comportamiento del acceso directo. Por ejemplo, podrías crear un atajo para abrir una aplicación específica y luego vincularla al desencadenante «Se abre la aplicación».