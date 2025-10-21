Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Anuncios de Apple: Las grandes ideas comienzan en un Mac

21 octubre, 2025

Apple ha compartido un nuevo anuncio «Las grandes ideas comienzan en Mac», expresado por la difunta Dra. Jane Goodall, la conocida etóloga y conservacionista británica.

Esto es lo que dice Goodall en el anuncio:

Cada historia que amas, cada invento que te conmueve, cada idea que deseabas que fuera tuya, todo comenzó como nada. Solo un parpadeo en una pantalla, haciendo una simple pregunta: ¿Qué ves?

Descripción del vídeo de Apple en YouTube:

Desde descubrimientos innovadores hasta películas galardonadas, todo comienza de la nada. La posibilidad infinita está esperando, ¿qué harás con ella? Las grandes ideas comienzan en Mac.

