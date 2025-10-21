Anuncios de Apple: Las grandes ideas comienzan en un Mac

Apple ha compartido un nuevo anuncio «Las grandes ideas comienzan en Mac», expresado por la difunta Dra. Jane Goodall, la conocida etóloga y conservacionista británica.
Esto es lo que dice Goodall en el anuncio:
Cada historia que amas, cada invento que te conmueve, cada idea que deseabas que fuera tuya, todo comenzó como nada. Solo un parpadeo en una pantalla, haciendo una simple pregunta: ¿Qué ves?
Descripción del vídeo de Apple en YouTube:
Desde descubrimientos innovadores hasta películas galardonadas, todo comienza de la nada. La posibilidad infinita está esperando, ¿qué harás con ella? Las grandes ideas comienzan en Mac.
