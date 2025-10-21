Anuncios de Apple: Las grandes ideas comienzan en un Mac

Apple ha compartido un nuevo anuncio «Las grandes ideas comienzan en Mac», expresado por la difunta Dra. Jane Goodall, la conocida etóloga y conservacionista británica.

Esto es lo que dice Goodall en el anuncio:

Cada historia que amas, cada invento que te conmueve, cada idea que deseabas que fuera tuya, todo comenzó como nada. Solo un parpadeo en una pantalla, haciendo una simple pregunta: ¿Qué ves?

Descripción del vídeo de Apple en YouTube: