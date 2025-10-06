Cómo activar o deshabilitar las nuevas categorías de Apple Mail de iOS o macOS

A partir de iOS 18.2, la aplicación Mail de Apple cuenta con categorías para ayudar a los usuarios a ordenar su correo. Esto es lo que hace, cómo ajustarlo y cómo desactivarlas si quieres.

Después de actualizar a iOS 18.2 o posterior, la aplicación Mail ahora clasifica el correo electrónico entrante en cuatro categorías generales. Estas son Principal, Transacciones, Novedades y Promociones.

Screenshot

La idea de categorizar automáticamente los correos electrónicos entrantes ha estado dando vueltas a Apple durante años.

Tradicionalmente, Mail también muestra la primera o dos líneas de un correo electrónico recibido (aunque lo puedes cambiar) . Si tu iPhone es compatible con Apple Intelligence, los correos electrónicos sensibles al tiempo estarán en la parte superior, y algunos correos electrónicos en la categoría Principal ahora mostrarán breves resúmenes del contenido.

Como antes, puedes tocar un correo electrónico determinado para abrirlo, o hacer un medio deslizamiento hacia la izquierda para elegir opciones que incluyen eliminar, marcar o herramientas adicionales como reenviar, responder o mandar a correo no deseado. También puede deslizar el dedo hacia la derecha para establecer un recordatorio para un correo electrónico determinado, o marcarlo como no leído.

Las otras categorías

Además de Principal, las otras categorías son Transacciones, Novedades y Promociones. En nuestra experiencia, no todo es automático y requiere trabajo del usuario para que esas categorías alcancen su máxima utilidad. Además, probablemente vas a sentir que te lleva más tiempo revisar que no haya correos mal archivados (en categoría errónea) que si simplemente están todos en el mismo buzón. Pero no te conformes con lo que decimos y pruébalo tu mismo.

Si tu modelo de iPhone es compatible con Apple Intelligence, esas otras categorías, aparte de Principal, agruparán todos los correos electrónicos de un remitente determinado por defecto. Cuando tocas un resumen de correo electrónico determinado, se muestra el mensaje más reciente.

También puedes ver todos los mensajes de un remitente en particular, si sus correos electrónicos están en cualquiera que no sea la categoría principal. Toca en la parte superior o más reciente y obtendrás una página de resumen con los detalles del remitente en la parte superior.

Esa sección superior también incluye un icono de puntos suspensivos, que proporciona herramientas que incluyen Eliminar todo.

Una vez que hayas movido un correo electrónico a una categoría específica, todos los mensajes de ese remitente en particular se irán en la nueva categoría.

La categoría de Novedades está destinada a mensajes de empresas a las que has permitido que te envíen por correo electrónico sus actualizaciones de noticias, o de sitios sociales como FaceBook, Bluesky y X. Al principio, puede que tengas que andar moviendo algunos mensajes que llegan aquí a otras categorías, pero una vez hecho eso, funciona bien.

La categoría de Promociones es donde van los correos electrónicos masivos. Dependiendo de la cantidad de este tipo de correo que recibas, es posible que debas pasar unos minutos marcando correos electrónicos masivos en otras categorías, pero Mail recuerda tus elecciones y archivará los correos electrónicos futuros correctamente.

Desactivar la función de categorías

Aunque puede ser muy útil, después de un poco de entrenamiento, algunos usuarios preferirán no tener la función de categorización activada en absoluto, prefiriendo revisar su correo electrónico entrante ellos mismos.

Apple ha hecho que sea muy sencillo desactivar la función de categorización. En la parte superior de la aplicación iOS Mail, hay un menú de tres puntos a la derecha. Tócalo y cambia de Categorías a «Vista de lista» y volverás a la forma en que Mail funcionaba anteriormente.

En ese menú, también puedes optar por desactivar Mostrar prioridad si tu iPhone es compatible con Apple Intelligence. Cuando esto no está marcado, los correos electrónicos urgentes o sensibles al tiempo no subirán a la parte superior a menos que sean los mensajes más recientes.

Si eliges dejar la nueva función de categorización de Mail activada, puedes ajustar cómo funciona a través de una sección en las preferencias de Mail. Para llegar allí, abre Ajustes, desplázate hacia abajo hasta Apps, pulsa en Mail, pulsa Apple Intelligence y Siri y activa o desactiva cualquier opción allí.