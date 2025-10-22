Apple lleva a la UE a los juzgados

Hace pocos días te intentaba contar el problema entre la innovación de Apple y la «defensa» de la compatibilidad de la Unión Europea, y cómo aquella ha pasado al ataque hablando públicamente de cómo la legislación está perjudicando a los usuarios privándoles de innovación y avances mientras se puede cuestionar que haya habido beneficios producidos por la aplicación de esas leyes -más allá de que otras empresas hayan abierto tiendas alternativas.

La mejor defensa es un buen ataque, ha debido pensar Apple, que ha decidido pasar de las palabras y los despachos a la acción, y ha ampliado su ataque legal contra la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, diciendo al segundo tribunal más alto de la UE que el nuevo régimen de competencia obliga ilegalmente a cambios en el iPhone, la App Store e iMessage (a través de Bloomberg).

Los argumentos de Apple fueron presentados ante el Tribunal General de Luxemburgo. La empresa afirma que la DMA, que entró en vigor en 2023, impone obligaciones que son incompatibles con las protecciones de seguridad, privacidad y derechos de propiedad bajo la ley de la UE. Apple dijo al tribunal que la ley impone «cargas enormemente onerosas e intrusivas» a los guardianes designados, que incluyen a Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance y Booking. Apple es la primera empresa estadounidense en montar un desafío de méritos a gran escala para el marco después de la derrota anterior de TikTok.

La DMA requiere que las grandes empresas tecnológicas como Apple hagan que los servicios principales sean interoperables con los rivales y que relajen las restricciones del modelo de negocio, con el objetivo de evitar que las empresas aprovechen el dominio en un mercado para arraizar el poder en otro. En su presentación, Apple impugna tres designaciones o decisiones vinculadas a esa ley.

En primer lugar, denuncia las obligaciones que requerirían que el hardware y los servicios del iPhone interoperaran con dispositivos de la competencia, como auriculares o relojes inteligentes. Apple argumenta que la interoperabilidad obligatoria con clases de hardware desconocidas o no examinadas podría socavar las salvaguardias de seguridad de los usuarios, violar las protecciones de la propiedad intelectual y disminuir los controles de privacidad que son fundamentales para la arquitectura de seguridad de iOS.

En segundo lugar, Apple impugna la inclusión de la App Store como servicio cubierto bajo la DMA. Los reguladores de la UE descubrieron previamente que el control de Apple sobre la distribución de aplicaciones confiere poder estructural de guardia, y en abril emitieron una multa de 500 millones de euros por violar las disposiciones que intentaban impedir compras fuera del sistema de Apple. Apple está impugnando tanto la designación como la sanción en casos separados. La compañía dice que la App Store no debe tratarse como un solo servicio unificado a los efectos de la DMA y, por lo tanto, debe estar fuera del alcance del estatuto.

En tercer lugar, Apple impugna la medida de la Comisión de investigar si iMessage debería haber sido considerado un servicio cubierto. La Comisión finalmente decidió no someter a iMessage a todas las obligaciones de DMA porque el servicio no genera ingresos directamente para Apple. Apple sostiene que iniciar esa investigación fue en sí mismo inapropiado desde el modo del procedimiento.

Esta situación marca la primera vez que Apple ha pedido a los jueces de la UE que limiten el alcance legal de la DMA antes de que la ley se implemente completamente a escala en todo su ecosistema. Un fallo final podría determinar hasta qué punto la UE puede obligar a Apple a desbloquear capas técnicas del iPhone, reestructurar las reglas de la App Store o someter iMessage a los requisitos reglamentarios.

Faq-Mac: Sin duda Apple está asumiendo un riesgo enorme, pues un fallo contrario le dejaría indefenso y obligado a cumplir con todo lo que le pidieran. Muy claro lo tienen que tener…