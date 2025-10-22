Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
OpenAI lanza el navegador ‘ChatGPT Atlas’

El mundo necesita más emojis, quiero decir, más navegadores. Y como solo faltaba uno a la fiesta (es un decir) pues ya ha venido. OpenAI lanza su propio navegador, no vaya a ser que al final la gente se quede con la vista previa que ofrece Google (está ocurriendo) y ya no pregunten, ni investiguen otras fuentes,

Para combatirlos, y confiando en el poder de su marca, OpenAI ha presentado ChatGPT Atlas, un navegador de IA dedicado que incluye la integración de ChatGPT. OpenAI dice que el navegador se ha diseñado en torno a la pregunta «¿Y si pudieras chatear con tu navegador web?».

El interfaz no es muy atractivo…

Hay una barra lateral dedicada «Preguntar a ChatGPT», que permite a los usuarios hacer preguntas al chatbot directamente desde el navegador sin tener que ir al sitio web o la aplicación de ChatGPT. ChatGPT podrá hacer cosas como proporcionar resúmenes de páginas, comparar productos, responder preguntas sobre el contenido de un sitio web, editar y verificar el código, y más, porque puede ver lo que el usuario está viendo. La memoria del navegador está incluida con fines de personalización, y Atlas aprenderá más sobre el usuario con el tiempo.

Para las búsquedas, el navegador se abre con una respuesta basada en ChatGPT, pero hay pestañas de acceso rápido para llegar a los resultados de búsqueda tradicionales, imágenes y otras opciones. La barra lateral de ChatGPT está destinada a permanecer abierta mientras se realiza la navegación, proporcionando un compañero de navegación.

