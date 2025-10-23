Qué viene en Apple TV: Secuestro

Faq-mac: En el original es Hijack, pero como en España somos tan … (pon el adjetivo que creas que corresponde) lo llamaron «Secuestro en el aire». Ahora que llega la temporada 2, la acción se desarrolla en un tren… pero la serie se sigue llamando como la original. Por eso en el título he puesto solo «Secuestro».

Apple TV ha revelado la fecha de estreno para la segunda temporada de «Hijack» (secuestro), protagonizada y producida por el ganador del SAG Award y nominado al premio Emmy, Idris Elba.

Creada por George Kay («Lupin», «Criminal») y Jim Field Smith («Criminal», «Litvinenko»), la segunda temporada de ocho episodios se estrenará en todo el mundo el miércoles 14 de enero de 2026, con los dos primeros episodios, seguidos de un episodio semanal hasta el 25 de febrero de 2026.

En la emocionante segunda temporada de «Secuestro», un tren subterráneo de Berlín y sus viajeros son tomados como rehenes, mientras las autoridades luchan por salvar cientos de vidas. Sam Nelson (Elba) está en el corazón de la crisis a bordo, donde una decisión equivocada podría significar un desastre.