Apple TV+ ahora se llama Apple TV

Lo que lees. La confusa estrategia de streaming de Apple acaba de volverse aún mas confusa. Ahora puedes ver una serie o película en el streaming Apple TV dentro de la app Apple TV en el hardware Apple TV. Por supuesto, también puedes ver otros canales dentro de la app Apple TV dentro del hardware Apple TV. O puedes ver el streaming de Apple TV sin tener la app ni el hardware. O tener un hardware Apple TV y ver otro canal que no sea de Apple (o una keynote de Apple) y por lo tanto no usar la app Apple TV ni el streaming Apple TV.

Entiendes lo de confuso, ¿verdad?

Una sola línea cerca del final del comunicado de prensa del estreno en el canal de streaming de Apple de la película F1 dice «Apple TV + ahora es simplemente Apple TV, con una nueva identidad vibrante», aunque el sitio web de Apple aún no se ha actualizado con ningún cambio, por lo que no estamos seguros de los detalles de la nueva identidad. La propaganda de Apple sobre el servicio de streaming en la parte inferior del comunicado de prensa también refleja el nombre actualizado.

Esos colorines son la nueva imagen del canal streaming Apple TV. ¿A alguien le recuerda a la animación del HomePod?