Apple and Design Miami estrenan la iniciativa «Diseñadores del mañana»

En el Design Miami Paris de este año, que se celebrará del 22 al 26 de octubre en L’hôtel de Maisons, la prestigiosa plataforma presentará una iniciativa de colaboración con Apple titulada Designers of Tomorrow.

La presentación inaugural está preparada para honrar a cuatro diseñadores: Atelier Duyi Han, con sede en Shanghái, la diseñadora vietnamita-estadounidense Jolie Ngo, el estudio de diseño parisino Marie et Alexandre (fundado por Marie Cornil y Alexandre Willaume) y el diseñador italiano con sede en Londres Marco Campardo.

Aunque todos los homenajeados utilizan iPad en sus procesos creativos, sus cuerpos de trabajo representan una selección diversa de estilos y medios.

Todos los diseñadores crearon trabajos específicamente para la exposición, desde el espejo Noetrigram v0.9 de Han hasta el recipiente de linternas entre mundos de Ngo, inspirado en linternas de seda vietnamitas, y su lámpara de mesa en flores de cerezo y sal del Himalaya. Marie et Alexandre manipularon el vidrio en objetos modulares, y Campardo elaboró una mesa de café, que diseñó para que se vea como un bloque de mantequilla.



Apple y Design Miami reunieron un panel superlativo de jurados, incluido el curador de presentaciones Rodman Primack de Ago Projects, Aric Chen, Faye Toogood, Hervé Lemoine, Mathieu Lehanneur, Sabine Marcelis, Samuel Ross, así como Alan Dye y Molly Anderson de Apple, y la CEO de Design Miami, Jen Roberts. En última instancia, los expertos seleccionaron talento no solo capaz de demostrar la forma en que la tecnología apoya la creatividad, sino cuatro prácticas informadas por la curiosidad y el asombro.

Via Surface Magazine







