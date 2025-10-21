ZTE lanza en España la baliza conectada V16 ZTE E1, certificada por la DGT

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones inteligentes de conectividad, anuncia el lanzamiento en España de su nueva baliza conectada V16, ZTE E1, un dispositivo obligatorio a para los conductores españoles a partir del 1 de enero de 2026. Este tipo de dispositivos sustituirá de forma definitiva a los triángulos de emergencia, tal y como establece la Dirección General de Tráfico (DGT).

La nueva ZTE E1, certificada oficialmente por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) con número de homologación 2025070683G1, cumple todos los requisitos exigidos por la DGT para la señalización luminosa conectada. El dispositivo se conecta a la plataforma DGT 3.0 mediante red NB-IoT e incluye eSIM y geolocalización GNSS de alta precisión, lo que permite notificar la ubicación exacta del vehículo en caso de avería o accidente.

Con un diseño compacto de 55×89×89 mm y un peso aproximado de 180 gramos, la baliza ofrece visibilidad de 360 grados y una intensidad luminosa superior a 40 candelas. Su batería de 9V incluida garantiza una autonomía de más de 30 minutos, incluso en condiciones meteorológicas adversas ya que cuenta con resistencia al agua IP54 y fijación magnética resistente al viento. La baliza V16 de ZTE llega a España con SIM de Vodafone e incorpora servicio de datos sin coste adicional hasta enero de 2040.

ZTE se sitúa así entre los primeros grandes fabricantes en ofrecer una baliza conectada plenamente homologada y certificada en España. La compañía integra este nuevo producto dentro de su ecosistema IoV (Internet of Vehicles) y reafirma su compromiso con la movilidad segura, inteligente y conectada.

La ZTE E1 ya está disponible en puntos de venta nacionales, como El Corte Inglés, y en establecimientos de venta especializados, con un precio de 49,90€.

Con motivo de su lanzamiento, ZTE ofrece en el El Corte Inglés un 20% de descuento, a 39.90€, y un 50% para todos los que compren un smartphone ZTE|nubia del 24 al 30 de octubre.

ZTE E1 en El Corte Inglés



Una obligación para todos los conductores españoles desde enero de 2026.

La normativa española establece que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán disponer de una baliza V16 conectada y homologada. Durante 2025 convive un periodo de transición en el que seguirán siendo válidos los triángulos de emergencia, aunque se recomienda ya el uso de las nuevas balizas para una mayor seguridad. El incumplimiento de esta obligación podrá conllevar sanciones económicas de hasta 200 euros, según la DGT.

Las balizas V16 conectadas suponen una mejora sustancial respecto a los triángulos tradicionales. Su principal ventaja radica en que permiten señalizar una avería o accidente sin necesidad de salir del vehículo, lo que reduce sustancialmente el riesgo de atropello. Además, al estar conectadas con la plataforma DGT 3.0, informan automáticamente de la incidencia al resto de conductores a través de los paneles luminosos de la carretera y los sistemas de navegación.

Con la ZTE E1, la compañía refuerza su apuesta por la innovación aplicada a la seguridad y la conectividad y ofrece a los conductores españoles una solución tecnológica fiable, duradera y completamente homologada.