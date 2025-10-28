Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple advierte que podría tener que desactivar la Transparencia de seguimiento de aplicaciones en Europa

28 octubre, 20251 Mins read

Apple dice que podría verse «obligada» a deshabilitar una función clave de seguimiento de aplicaciones en la Unión Europea, informa DPA International.

«Los intensos esfuerzos de fiscalización en Alemania, Italia y otros países de Europa pueden obligarnos a retirar esta función en detrimento de los consumidores europeos», dijo Apple en un comunicado a DPA.

Apple se refiere a la Transparencia de seguimiento de aplicaciones (ATT), una función que permite a los usuarios de iPhone y iPad decidir si permiten que las aplicaciones rastreen su actividad en otras aplicaciones y sitios web con fines publicitarios. Los usuarios pueden optar por permitir que las aplicaciones pidan permiso o desactivar el seguimiento por completo.

Las funciones anti-tracking se implementaron en las actualizaciones de iOS 14 de Apple. ATT evita que las aplicaciones accedan al identificador publicitario de un iPhone, iPad o Apple TV sin permiso expreso, por lo que las aplicaciones no pueden rastrear lo que los usuarios hacen en sus dispositivos y luego usar la información obtenida para la orientación de anuncios.

Previous post Vimeo será compatible con el vídeo 3D de Apple Vision Pro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple

Swift de Apple ya permite crear aplicaciones para Android

27 octubre, 2025
Apple

Apple lleva a la UE a los juzgados

22 octubre, 2025
AppleLa Red

Apple and Design Miami estrenan la iniciativa «Diseñadores del mañana»

21 octubre, 2025
anunciosApple

Anuncios de Apple: Las grandes ideas comienzan en un Mac

21 octubre, 2025