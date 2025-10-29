Space conecta Apple Vision Pro y iPhone para compartir diseño 3D

Spatial ha lanzado dos nuevas aplicaciones que conectan Apple Vision Pro y iPhone en un espacio de trabajo 3D compartido para diseñadores profesionales.

El 28 de octubre, la compañía presentó Analogue 26 para Apple Vision Pro. También lanzaron Analogue Portal 26 para iPhone, ampliando su conjunto de colaboración inmersiva en los dispositivos más nuevos de Apple.

Usando el par de aplicaciones, pueden diseñar y revisar modelos 3D juntos usando un Apple Vision Pro o un iPhone para aquellos que no tienen visor. Las actualizaciones apoyan los esfuerzos de computación espacial empresarial de Apple y facilitan la colaboración remota.

Los diseñadores pueden trabajar desde cualquier lugar sin necesidad de que todos tengan el mismo equipo.

Analog 26 ahora incluye el lápiz óptico Logitech Muse, un lápiz sensible a la presión. Eso transforma el Vision Pro en una mesa de dibujo virtual.

Los arquitectos, diseñadores industriales e ingenieros pueden dibujar directamente en el espacio 3D. Los compañeros pueden marcar modelos en capas privadas o colaborar en un lienzo compartido.

Spatial lo llama «lápiz sobre papel, en el aire». El lápiz óptico funciona de forma nativa con Apple Vision Pro, lo que permite un control estricto al colocar anotaciones, resaltar características o dejar notas de texto dentro del entorno 3D.

La retroalimentación se vuelve visible, inmediata y vinculada espacialmente al modelo.

Los equipos pueden discutir elementos específicos desde diferentes ángulos. Las anotaciones se adhieren al objeto, por lo que nadie tiene que adivinar a qué se refiere la retroalimentación. Es una forma más intuitiva de colaborar, especialmente para equipos distribuidos.

El iPhone se une al proceso de diseño

Con Analogue Portal 26, Spatial aporta un diseño inmersivo al iPhone por primera vez. La aplicación funciona como una ventana 2D en el espacio de trabajo 3D y está optimizada para iOS 26 y el iPhone 17 Pro.

Permite a los clientes, ejecutivos y compañeros de equipo revisar diseños sin visor. Los usuarios pueden rotar, escalar o reposicionar modelos 3D utilizando gestos táctiles o controles de precisión.

La aplicación también admite recorridos guiados, lo que permite a los diseñadores resaltar puntos de vista específicos o etapas de un concepto. Los clientes pueden tocar una parte del diseño para dejar comentarios o iniciar discusiones.

Los comentarios permanecen adjuntos al activo relevante, haciendo que las revisiones estén más enfocadas y menos fragmentadas. Cierra el círculo entre los equipos creativos y los tomadores de decisiones.

Analogue 26 y Analogue Portal 26 de Spatial marcan un punto de inflexión para la realidad mixta en el lugar de trabajo. En lugar de tratar el Apple Vision Pro como una herramienta independiente, lo tratan como parte de un sistema más amplio.