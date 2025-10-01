Adobe lanza Premiere para iPhone y iPad

Adobe ha lanzado Premiere para iPhone y iPad, llevando su software insignia de edición de vídeo a dispositivos móviles por primera vez.



Según Adobe, la nueva aplicación móvil Premiere está diseñada para proporcionar «edición de vídeo de calidad profesional». La versión móvil cuenta con una línea de tiempo multipista ilimitada que admite capas de vídeo, audio y texto. Incluye funciones de edición estándar como recortar clips, superponer audio y sincronizar subtítulos, así como acceso a bibliotecas de activos creativos gratuitos.

Adobe también ha incorporado una herramienta de mejora de voz que elimina el ruido de fondo para aislar las voces, así como subtítulos automáticos. La aplicación admite la exportación 4K HDR y permite la publicación directa con un solo toque en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Los usuarios también pueden generar efectos de sonido y otros activos creativos utilizando Adobe Firefly AI, la plataforma de IA generativa de la compañía, que está totalmente integrada en la aplicación.

Además de la edición en el dispositivo, los proyectos creados en la aplicación se pueden transferir directamente a Premiere Pro en sistemas de escritorio sin conversión.

La aplicación se posiciona como un reemplazo de Premiere Rush, el editor móvil ligero anterior de la compañía. Los usuarios existentes de Rush conservarán el acceso solo en dispositivos donde ya está instalado hasta que el servicio se suspenda por completo el 30 de septiembre de 2026.

A diferencia de Premiere Pro en Mac y PC, que comienza en 26,43€ al mes, la aplicación Premiere para iPhone y iPad se puede usar sin una suscripción. Las funciones opcionales, incluidos los créditos de IA generativa y el almacenamiento adicional en la nube a través de Adobe Creative Cloud, están disponibles por una tarifa adicional.

Premiere en iPhone está disponible en todo el mundo en la App Store. Premiere en Android está en desarrollo.