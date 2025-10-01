Apple compra la empresa de chips IC Mask Design

IC Mask Design se formó en 2002 y afirma haber trabajado con más de 250 «empresas tecnológicas líderes en 35 países de todo el mundo». Esas empresas incluyen a Moortec, Motorola e Ikon Semiconductor, pero la lista de clientes publicada de IC Mask Design no incluye a Apple.

Aunque tiene sedes en Italia y el Reino Unido, la empresa incluyó su sede corporativa como en Limerick, Irlanda.

La UE no publica el tamaño de la adquisición, ni la fecha en que se realizó. Sin embargo, afirma que la información no se publicará menos de cuatro meses después de que se informe a la UE. No obstante el 29 de septiembre, a través de LinkedIn, el cofundador de IC Mask Design, Ciaran Whyterevelaó: «Probablemente uno de los secretos peor guardados… ¡Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como miembro del personal técnico de Apple!»

IC Mask Design se dedicaba al, qué sorpresa, IC Mask Design, es decir, al diseño de máscaras de circuitos integrados.



