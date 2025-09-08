Mophie lanza Max, el soporte para cargar varios AirPods

Mophie ha presentado Max Charging Stand, un cargador dos en uno diseñado para los AirPods Max USB-C y los AirPods o AirPods Pro.

El soporte de carga Max mantiene los AirPods Max en posición vertical, con un dongle de carga USB-C magnético que se conecta al puerto USB-C de los auriculares. Mophie creó el soporte con el dongle magnético para garantizar que los AirPods Max estén perfectamente alineados para cargar sin que el usuario tenga que preocuparse por el posicionamiento.

También se incluyen imanes para garantizar que los AirPods Max se pongan en modo de bajo potencia mientras están en el cargador, aumentando la velocidad del cargador.

Junto con el cargador vertical para los AirPods Max, hay una plataforma de carga más pequeña basada en Qi que se puede usar para AirPods o AirPods Pro que admiten carga inalámbrica.

El soporte está hecho de aluminio, por lo que combina bien con los AirPods Max de aluminio, y viene en negro. Hay una base de silicona suave que evita que los AirPods Max se rayen, y un LED integrado que te permite saber cuándo se ha iniciado la carga.

El soporte de carga Max se puede comprar en el sitio web de Mophie por 139,95€.