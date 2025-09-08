‘The Studio’, ‘Separación’ aseguran 15 premios Emmy para Apple TV+

Apple TV+ ya estableció récords con sus nominaciones a los premios Emmy en julio, con «Separación» consiguiendo 27 nominaciones y «The Studio» obteniendo 23. Para la primera noche de la presentación de los premios, esas nominaciones se tradujeron en victorias.
Para la primera noche, los dos programas de Apple TV+ lograron 15 victorias en conjunto. «The Studio» fue el mejor de los dos con nueve premios.
Esa lista incluye a Bryan Cranston obteniendo el mejor actor invitado en una serie de comedia, así como el programa logrando un casting sobresaliente para una serie de comedia y una supervisión musical sobresaliente.
«Separación» tuvo más nominaciones, pero logró seis premios. Merritt Wever fue reconocida por su papel con una victoria como Actriz Invitada Mejor en una Serie Dramática.
Estos no son todos los premios que Apple podría obtener de los Emmy. La segunda noche se emitirá el 14 de septiembre y contará con las categorías de primera línea, incluyendo las mejores series dramáticas y las mejores series de comedia.
La lista completa de premios sigue:
The estudio
- Mejor actor invitado en una serie de comedia: Bryan Cranston
- Diseño de producción sobresaliente para un programa narrativo (media hora)
- Casting excepcional para una serie de comedia
- Cinematografía excepcional para una serie (Media hora)
- Trajes contemporáneos sobresalientes para una serie
- Edición de imágenes sobresaliente para una serie de comedia de una sola cámara
- Supervisión musical sobresaliente
- Edición de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora)
- Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (media hora) y animación
Separación
- Mejor actriz invitada en una serie dramática: Merritt Wever
- Diseño de producción excepcional para un programa narrativo contemporáneo (una hora o más)
- Cinematografía excepcional para una serie (una hora)
- Diseño de título excepcional
- Composición musical sobresaliente para una serie (Partitura dramática original)
- Mezcla de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (una hora)
