Apple Music mejora la herramienta para transferir música y listas desde Spotify y otros servicios

Apple ha ampliado una nueva función de Apple Music que permite a los usuarios transferir sin problemas música, listas de reproducción y bibliotecas de otros servicios de transmisión a su plataforma.

Ahora disponible en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Francia, Alemania y México, esta herramienta, impulsada por una asociación con SongShift, simplifica el proceso de cambio a Apple Music. A continuación se muestra una guía paso a paso, según lo descrito por el Soporte técnico de Apple, para ayudar a los usuarios a transferir sus colecciones de música.

Lo que necesitas

• Una suscripción a Apple Music

• Un iPhone o iPad actualizado a la última versión de iOS o iPadOS, un dispositivo Android con la última versión de la aplicación Apple Music o un dispositivo que pueda acceder a music.apple.com

• Tu nombre de usuario y contraseña para el otro servicio de música

• Activar Sincronizar biblioteca en todos tus dispositivos

Transferir música y listas de reproducción de otros servicios de música a Apple Music

Puedes iniciar tu transferencia en la aplicación Apple Music en tu iPhone, iPad, dispositivo Android o en la web. Puedes transferir tus canciones, álbumes y listas de reproducción de otros servicios de música a Apple Music, pero lo que puedes transferir varía y está determinado por el servicio. Podrás acceder a todo tu contenido guardado en el otro servicio. La transferencia de música a Apple Music es proporcionada por un tercero.

Transfiere a Apple Music en tu iPhone, iPad o Android

Ve a Ajustes de Música: En un iPhone o iPad, ve a Ajustes > Aplicaciones > Música.

En un dispositivo Android, abre la aplicación Apple Music, toca el botón Más, toca el botón Más y luego toca Configuración. Pulsa Transferir música desde otros servicios de música. Elige uno de la lista de servicios de música compatibles. A continuación, inicia sesión en el servicio de música. Elige lo que quieres transferir. Pulsa Añadir a la biblioteca. Espera a que Apple Music encuentre coincidencias para tu música en el catálogo de Apple Music. Una vez que se complete este proceso, verás uno de los siguientes mensajes: Transferencia completada: Apple Music encontró coincidencias para la música en el catálogo de Apple Music y agregó la música a tu biblioteca.

Revisión de algunas necesidades de música: Apple Music no encontró una coincidencia exacta, pero encontró versiones alternativas similares para la música. Toca Revisar ahora, elige una versión alternativa y, a continuación, toca Guardar para agregar la música a tu biblioteca.

Transferir a Apple Music en la web

En tu navegador web, ve a music.apple.com. Haz clic en Iniciar sesión e inicia sesión con la cuenta de Apple que usas para Apple Music. Haz clic en tu foto o monograma en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Transferir música. Elige lo que quieres transferir. Pulsa Añadir a la biblioteca. Espera a que Apple Music encuentre coincidencias para tu música en el catálogo de Apple Music. Una vez que se complete este proceso, verás uno de los siguientes mensajes en la parte inferior de la barra lateral:

– Transferencia completa: Apple Music encontró coincidencias para la música en el catálogo de Apple Music y agregó la música a tu biblioteca.

– Necesidades de revisión: Apple Music no encontró una coincidencia exacta, pero encontró versiones alternativas similares para la música. Toca Revisar ahora, elige una versión alternativa y, a continuación, toca Guardar para agregar la música a tu biblioteca.

Notas adicionales: El tiempo requerido para la transferencia depende del tamaño de la biblioteca o de las listas de reproducción. Los usuarios pueden seguir usando la aplicación Apple Music mientras la transferencia se ejecuta en segundo plano. Si encuentras problemas, como canciones o listas de reproducción que faltan, asegúrate de que ambas aplicaciones estén actualizadas y vuelve a intentar el proceso.