Los iPhone con iOS 10 o los Mac macOS Sierra ya no son compatibles con iCloud

Un documento de soporte de iCloud actualizado de Apple dice que iCloud es compatible con las siguientes versiones del sistema operativo o posteriores:

iOS 11 en iPhone 5s,

iPad (5ª generación),

iPad Pro o iPad mini 2

watchOS 4 en Apple Watch

macOS High Sierra 10.13 en Mac

tvOS 11 en un Apple TV (4a generación)

visionOS 1 en un Apple Vision Pro.

Ciertas características pueden tener requisitos diferentes.

iCloud requiere una cuenta de Apple, una conexión a Internet activa y un software actualizado. Si cumples con los requisitos del sistema, puedes aprovechar las últimas funciones de iCloud y obtener la mejor experiencia general, según Apple.