Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iCloud

Los iPhone con iOS 10 o los Mac macOS Sierra ya no son compatibles con iCloud

17 septiembre, 20251 Mins read

Un documento de soporte de iCloud actualizado de Apple dice que iCloud es compatible con las siguientes versiones del sistema operativo o posteriores:

  • iOS 11 en iPhone 5s,
  • iPad (5ª generación),
  • iPad Pro o iPad mini 2
  • watchOS 4 en Apple Watch
  • macOS High Sierra 10.13 en Mac
  • tvOS 11 en un Apple TV (4a generación)
  • visionOS 1 en un Apple Vision Pro.

Ciertas características pueden tener requisitos diferentes.

iCloud requiere una cuenta de Apple, una conexión a Internet activa y un software actualizado. Si cumples con los requisitos del sistema, puedes aprovechar las últimas funciones de iCloud y obtener la mejor experiencia general, según Apple.

Previous post Ya puedes actualizar a tvOS 26 con el rediseño, modo karaoke y las novedades en sonido
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iCloudSoftware

MacPaw lanza CleanMyMac con Cloud Cleanup

30 julio, 2025
iCloud

Apple aumenta los precios de iCloud+ en Brasil, Chile y Perú

28 mayo, 2025
AppleiCloudiOSiPadmacOS

Apple compra la empresa Mayday Labs

12 mayo, 2025
iCloud

Cómo configurar una respuesta automática del correo en iCloud.com

9 abril, 2025