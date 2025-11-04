Apple One recibe nuevo logotipo después del cambio de marca de Apple TV

Apple ha actualizado el logotipo y el nombre de su servicio de transmisión de Apple TV, y parece que Apple One podría ser el siguiente. En el sitio web renovado de Apple TV, hay disponible un nuevo logotipo de Apple One más colorido.

El logotipo presenta un icono de Apple que se divide en seis rebanadas, y cada rebanada incluye el color que Apple usa para uno de los servicios incluidos en Apple One Premium.

Apple One es el servicio de pago de Apple que combina varias suscripciones en un solo precio. Apple no había diseñado un logotipo reconocible para Apple One hasta ahora, y el nuevo diseño aún no se ha añadido al sitio web independiente de Apple One.