A punto de presentar el iPhone 17, y dos años después de que el gobierno francés (2023) obligara a Apple a lanzar un parche de software que reduce la potencia del módem del iPhone 12, la UE exige que Apple amplíe el despliegue del parche. Bajo la afirmación de que el iPhone 12 no cumple con los estándares de salud, Apple lanzará el parche en todos los países de la UE en cuestión de semanas, informa BGNES.

Es una decisión que se basa completamente en una metodología de prueba defectuosa y en una desviación radical de los estándares internacionales de prueba.

Emisiones electromagnéticas

En septiembre de 2023, el organismo de control de la radiación de Francia, la Agence Nationale des Frequences (ANFR), reveló los resultados de las pruebas de RF para el iPhone 12. La agencia determinó en ese momento que el modelo había excedido la tasa de absorción específica (SAR) del país para la exposición a la RF.

SAR se refiere a la velocidad a la que el cuerpo humano absorbe la energía de RF y el calor que genera. En ese momento, la ANFR afirmó que había una tasa de absorción de 5,74 vatios por kilogramo para la exposición en contacto, mientras que el límite de la UE era de 4 vatios.

Sin embargo, en ese momento, ANFR también agregó que la prueba a cinco centímetros (2 pulgadas) entre el elemento de radiodifusión y el tejido de prueba estaba dentro de 2 vatios por kilogramo, cumpliendo con las regulaciones internacionales.

La ANFR no reveló todos los aspectos de sus pruebas, lo que planteó preguntas sobre cómo la habían realizado.

Los efectos reales de las señales de RF en una persona son insignificantes en el mejor de los casos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho repetidamente que «no hay evidencia científica convincente» de que las débiles señales de RF de las estaciones base y las redes inalámbricas causen «efectos adversos para la salud».

Francia dice que el iPhone 12 superó los límites legales. Los límites legales son al menos un orden de magnitud más bajos de lo que se espera que tengan efectos en la salud, y en el caso de RF, el límite legal es al menos tres órdenes de magnitud más bajo.

Aun así, el cambio obligó a Apple a emitir un parche o a enfrentarse a una prohibición de ventas.

Cinco años después

El 19 de agosto de 2025, la Unión Europea ha emitido una decisión sobre las acciones y resultados de Francia. En virtud de la Directiva 2014/53/UE, se requiere que cualquier medida correctiva tomada que afecte a los equipos de radio no conformes se tome en toda la UE, no solo en Francia.

De hecho, la UE requiere que el mismo parche de software que afecta al iPhone 12 en Francia también afecte al modelo en otros países de la UE.

Mientras la UE deliberaba sobre el asunto, Irlanda intervino para objetar, alegando que una investigación utilizando documentos de prueba de Apple en cumplimiento con las normas internacionales de pruebas confirmó que las emisiones de RF estaban dentro de los requisitos. Esto fue ignorado por la UE.

Además, Apple insistió en que las pruebas de Francia impidieron que el probador presionara los botones de volumen manualmente, y no usó materiales que simularan una cabeza humana, evitando que se activara una función de «Detección de cuerpo».

Sin molestarse en hacer más pruebas de acuerdo con la normativa y los estándares internacionales, la Comisión Europea decidió que el iPhone 12 no cumplía, y el ANFR estaba justificado.

En un comunicado, Apple ha dicho que sigue sin estar de acuerdo con el enfoque de la ANFR sobre la prueba, pero que desea «respetar la decisión de la Comisión Europea».

Para Apple, implementar un parche para un teléfono inteligente de hace cinco años es un pequeño precio a pagar para evitar más quejas regulatorias.