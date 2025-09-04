Rokid Glasses quiere demostrar que la tecnología wearable también puede ser elegante

Berlín, Alemania – 5 de septiembre de 2025 – Rokid, pionero mundial en Realidad Aumentada (AR) y en la interacción humano-computadora, llega esta semana a la feria IFA con sus nuevas Rokid Glasses, un paso adelante en la tecnología vestible que busca demostrar que unas gafas inteligentes pueden ser a la vez elegantes y realmente útiles. Diseñadas con una montura ligera y estilizada, y potenciadas por funciones avanzadas de IA y AR, las Rokid Glasses marcan un nuevo estándar en tecnología de moda que realmente querrás llevar a diario.

Las Rokid Glasses están pensadas para integrarse de manera natural en tu estilo de vida. Incorporan una montura discreta y ultraligera de aleación de magnesio y aluminio que permite acoplar magnéticamente lentes graduadas para una máxima versatilidad. Con un peso de solo 49 gramos, ofrecen comodidad durante todo el día, tan natural como unas gafas favoritas. Con su acabado minimalista y pulido, las Rokid Glasses logran el equilibrio perfecto entre un estilo casual y profesional, convirtiéndose en un accesorio de moda que realmente querrás usar.

Detrás de la montura elegante se esconde una potente tecnología que hace la vida diaria más sencilla e intuitiva. Una discreta cámara de 12 MP captura momentos sin usar las manos, mientras que las pantallas MicroLED de guía de ondas integradas directamente en las lentes muestran traducciones en tiempo real, notas de presentaciones, mapas e incluso transcripciones de conversaciones sin necesidad de mirar el teléfono. Con la integración avanzada de IA, incluido ChatGPT, las gafas ofrecen respuestas instantáneas, reconocimiento de objetos y asistencia inteligente justo frente a tus ojos. Sus altavoces direccionales duales, junto a una matriz de cuatro micrófonos, garantizan un audio nítido para llamadas, conversaciones y comandos de voz, manteniéndote siempre conectado y con el control.

Las Rokid Glasses están diseñadas para acompañarte dondequiera que vayas. Su estuche de carga portátil proporciona múltiples recargas sobre la marcha, asegurando que las gafas estén siempre listas cuando las necesites. Además, con soporte para corrección visual con graduación, se adaptan sin esfuerzo a tu estilo de vida, ofreciendo lo último en funcionalidad de IA dentro de una montura práctica y elegante.

“Queremos reinventar las gafas inteligentes. La tecnología vestible debe integrarse con tu estilo; deberían ser algo que te enorgullezca llevar”, afirmó Jingwen Wang, directora de Marca y Comunicación. “Con las Rokid Glasses hemos creado unas gafas AR que se sienten naturales, tienen un diseño atemporal y aportan verdadera funcionalidad en el día a día”, añadió.

Características principales:

Montura de aleación de magnesio y aluminio de 49 g con lentes graduadas magnéticas (miopía/astigmatismo) para una visión perfecta en cualquier usuario.

Funciones de IA y AR: traducción de idiomas en tiempo real, reconocimiento de objetos, transcripción, soporte de ChatGPT y más.

Cámara Sony IMX681 de 12 MP que captura imágenes a 3024×4032 píxeles con un campo de visión diagonal de 109°.

Altavoces HD direccionales duales y matriz de 4 micrófonos con cancelación de ruido por IA para una experiencia de audio premium.

Pantallas Micro LED monocromas verdes duales con resolución de 480×398 píxeles por ojo, 1500 nits de brillo y 23° de campo de visión.

Batería de 210 mAh con estuche de carga portátil que permite hasta 10 recargas adicionales.

Las Rokid Glasses estarán disponibles en Kickstarter desde un precio especial de lanzamiento de 499 dólares, con un precio de venta al público de 599 dólares más adelante este año. Los asistentes a la feria IFA podrán experimentar de primera mano el futuro de los wearables de AR e IA visitando a Rokid en el stand H6.2-169 del 5 al 9 de septiembre de 2025.

Los medios de comunicación están invitados a reservar demostraciones privadas y entrevistas por adelantado escribiendo a jingwen.wang@rokid.com.

Sobre Rokid

Durante más de una década, Rokid ha estado a la vanguardia de la realidad aumentada, redefiniendo el diálogo entre humanos y máquinas. Con un firme compromiso con la investigación y el diseño, la compañía desarrolla visores de AR y un ecosistema de soporte que lleva la tecnología inmersiva a la vida cotidiana. Guiados por el principio de que la magia de la AR no debe dejar a nadie atrás, Rokid continúa dando forma al futuro de la interacción humano-computadora.

Las innovaciones de Rokid han sido reconocidas a nivel mundial, recibiendo el CES Innovation Award en Las Vegas durante tres años consecutivos, un reflejo de su espíritu pionero en tecnología de consumo. La compañía también ha sido galardonada cinco veces con el prestigioso German iF Design Award, lo que subraya tanto su excelencia estética como su sintonía con la cultura del diseño europeo. Reconocida globalmente como creadora de dispositivos vestibles de referencia, Rokid encarna la fusión entre visión tecnológica y diseño centrado en las personas.

En 2025, Rokid también ha sido distinguida con el Future Innovation Award de IFA.